Как новая шкала НДФЛ повлияет на рынок вкладов

«Скорее всего, через полгода и более длительное время спрос на кредиты снизится (будут сворачиваться льготные программы, отложенный спрос на автомобили и на ссуды будет удовлетворен), мы будем наблюдать скорее негативную динамику кредитования, и на этом фоне дополнительные деньги от вкладчиков могут быть не особо нужны. Насколько длительным будет цикл замедления кредитования, мы пока не знаем, но вполне возможно, что в тот момент, когда налоговые изменения вступят в силу, банки по-прежнему не будут остро нуждаться в наращивании розничных пассивов», — полагает экономист.