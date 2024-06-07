Выступление Путина на ПМЭФ-2024. Главное

- Темпы роста экономики РФ превышают среднемировые. По данным Международного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, опередив Японию.
- Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия. На долю дружественных стран приходится ¾ товарооборота России. Усилились экономические отношения с Азией — на 60%, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%.
- Доля расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах сократилась вдвое, доля рубля в операциях растет, приближаясь к 40%.
- Цель — снижение уровня импорта до 17% ВВП не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства.
- Нужен высокий темп технологического обновления российской армии.
- Между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета.
- Развитие Восточного полигона железных дорог — одна из главных задач для освоения новых рынков. Провозная способность Восточного полигона к 2030 году должна вырасти до 210 млн тонн.
- Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. В стране почти 30 млн розничных инвесторов, общий объем их активов — более 9 трлн руб.
- Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Поручено предусмотреть налоговый вычет для групп компаний.
- Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года.
- Поручено продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет.
- В 2024 году будет введен новый инструмент — «сберегательный сертификат», он позволит сохранять гражданам деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите.
- Безработица в России снизилась до 2,6% в апреле, сейчас главный вопрос не «где найти работу», а «где найти кадры».
- Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года.
- Россия за шесть лет планирует войти в десятку мировых лидеров по научным разработкам. Государство увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП.
- Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания.
- Предложено расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
- За ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно.
- Индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тыс. руб. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тыс. руб. в месяц.
Выступление Путина на ПМЭФ-2024. Главное
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина. Основные тезисы речи президента — в подборке «Ъ».