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Выступление Путина на ПМЭФ-2024. Главное

Ключевым событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина. Основные тезисы речи президента — в подборке «Ъ».

  • Темпы роста экономики РФ превышают среднемировые. По данным Международного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, опередив Японию.
  • Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия. На долю дружественных стран приходится ¾ товарооборота России. Усилились экономические отношения с Азией — на 60%, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%.
  • Доля расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах сократилась вдвое, доля рубля в операциях растет, приближаясь к 40%.
  • Цель — снижение уровня импорта до 17% ВВП не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства.
  • Нужен высокий темп технологического обновления российской армии.
  • Между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета.
  • Развитие Восточного полигона железных дорог — одна из главных задач для освоения новых рынков. Провозная способность Восточного полигона к 2030 году должна вырасти до 210 млн тонн.
  • Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. В стране почти 30 млн розничных инвесторов, общий объем их активов — более 9 трлн руб.
  • Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Поручено предусмотреть налоговый вычет для групп компаний.
  • Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года.
  • Поручено продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет.
  • В 2024 году будет введен новый инструмент — «сберегательный сертификат», он позволит сохранять гражданам деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите.
  • Безработица в России снизилась до 2,6% в апреле, сейчас главный вопрос не «где найти работу», а «где найти кадры».
  • Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года.
  • Россия за шесть лет планирует войти в десятку мировых лидеров по научным разработкам. Государство увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП.
  • Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания.
  • Предложено расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
  • За ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно.
  • Индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тыс. руб. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тыс. руб. в месяц.