Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

«Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике… Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение», — сказал президент.