Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Об этом он сначала упомянул на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ответ на соответствующее предложение собеседника.
Путин поддержал идею возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров, подчеркнув, что этот вопрос волнует общество и постоянно поднимается различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.
«Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу», — заявил президент.
Глава государства добавил, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет.
По мнению президента, индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета. Но в настоящее время в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые необходимы экономике.
«Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — резюмировал Путин.
Позднее, в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ-2024, он дал поручение по вопросу пенсий.
«Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике… Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение», — сказал президент.
Когда будут изменения
Он добавил, что вопрос индексации надо рассмотреть парламентариям уже в весеннюю сессию. «Прошу партию “Единая Россия” совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Знаю, что все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно это поддержат», — сказал Путин.
«В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
По мнению президента, возобновление издексации пенсий должно произойти с февраля 2025 года.
«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.