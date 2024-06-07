ПМЭФ-2024. День третий. Главное

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действующая модель экономического роста России чрезвычайно проста, но исчерпаема. По его словам, экономика растет очень хорошими темпами из-за того, что два импульса — бюджетный и кредитный — складываются вместе. «Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не растет, а даже падает. В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», — считает Герман Греф. Также, по его прогнозу, высокий рост зарплат в России продлится не больше года.