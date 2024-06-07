ПМЭФ-2024. День третий. Главное

Сделки
ОАО РЖД, ВТБ и ГК «Нацпроектстрой» подписали соглашение, по которому Юго-Западный обход Санкт-Петербурга становится пилотным проектом в рамках взаимодействия сторон при реализации масштабных инфраструктурных строек. По условиям соглашения, при финансировании будет применяться рассрочка, ОАО РЖД станет расплачиваться только после того, как объект будет принят. Стоимость проекта — свыше 170 млрд руб.
Газпромбанк, правительство Калининградской области, госкорпорация «Туризм.РФ» и специализированный застройщик «Гольфстрим» заключили четырехсторонний меморандум о реализации инвестпроекта по созданию интегрированного курорта «Белая дюна». Проект в перспективе увеличит ежегодный турпоток в регион на 1,1 млн человек. Суммарные инвестиции оцениваются в 416,1 млрд руб.
Санкт-Петербург и АО «Синергия» подписали соглашение о намерениях реализации проектов строительства многофункциональных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».
Соглашение о создании дата-центра в Санкт-Петербурге подписали директор VK Владимир Кириенко и губернатор города Александр Беглов. Предполагается, что строительство нового дата-центра будет способствовать развитию IT-инфраструктуры в городе, а также создаст более 250 новых рабочих мест.
Российская энергетическая компания «Газпром» (MOEX: GAZP) подписала с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует 2 млрд руб. в производство российского электромобиля «Атом». Выпускать авто планируется с 2025 года на московском заводе «Москвич».
Госкорпорация ВЭБ.РФ и «Сбер» объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Фонд Первых». Его лимит составляет 50 млрд руб. Фонд создан для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках «Фабрики проектного финансирования».
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В своем выступлении на пленарной сессии президент России Владимир Путин заявил, что в России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет. Кроме того, в 2024 году будет введен новый инструмент — «сберегательный сертификат», он позволит сохранять гражданам деньги под более выгодный процент, чем в депозите. По словам Путина, индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Президент отметил, что для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года, а программа семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей будет расширена.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что государство должно приватизировать активы, с управлением которых оно не справляется. По его словам, к таким изменениям нужно прибегнуть в том числе в рамках нововведений в налоговую систему.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что с 2022 года по искам прокуроров в собственность государства были возвращены более 100 предприятий на 1,3 трлн руб. Также он рассказал, что бизнес в России могут освободить от административной ответственности в случае устранения допущенных нарушений.
Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в этом году на 2,8%, Банк России — на 2,5−3,5%.
Глава Минфина Антон Силуанов объяснил причины введения налога на сверхприбыль, курсовых экспортных пошлин и роста НДПИ. «Это все — следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики», — сказал Силуанов.
Средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, скоро закончатся, сообщил в интервью «РИА Новости» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов: «Сейчас коллеги из банков сверили часы. И все они говорят, что буквально на этой неделе эта программа полностью исчерпает себя».
Индийские и китайские компании собираются инвестировать в строительство города — спутника Владивостока, который будет называться Спутник. Об этом сообщил РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также китайская компания «Лунмей» планирует построить в городе-спутнике кампус по подготовке китайских студентов к поступлению в российские вузы стоимостью 5 млрд руб. Кроме того, мост через реку Лену в Якутии официально включен в мастер-план развития территории. Строительство начнется в 2025 году. В сентябре 2023 года была утверждена смета моста на 122 млрд руб.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действующая модель экономического роста России чрезвычайно проста, но исчерпаема. По его словам, экономика растет очень хорошими темпами из-за того, что два импульса — бюджетный и кредитный — складываются вместе. «Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не растет, а даже падает. В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», — считает Герман Греф. Также, по его прогнозу, высокий рост зарплат в России продлится не больше года.
Россия изучает возможность возобновления прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией в ближайшей время. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, российские авиакомпании планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт. Также правительство России разрабатывает пилотный проект новой системы оплаты труда учителей. Эксперимент будет направлен на снижение разницы в доходах преподавателей в российских регионах. «Готовятся предложения по снижению ее разницы в разных субъектах, ведется мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы. Все это предполагает единый подход к формированию дохода педагогов», — рассказал Чернышенко ТАСС.
Минсельхоз решил не корректировать свой прогноз по сбору зерна в 2024 году — 132 млн т — из-за заморозков и наводнений, заявила глава ведомства Оксана Лут. «В наших расчетах мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия», — объяснила она.
Запланированные в Екатеринбурге Игры Дружбы переносятся на неопределенный срок. «Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — сообщил агентству гендиректор оргкомитета игр Алексей Сорокин «РИА Новости».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обсуждается строительство памятного сквера на месте «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Рассматривается несколько вариантов, в том числе реконструкция здания. «Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного», — сказал он «РИА Новости».