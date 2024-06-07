Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать

Затем вопрос об индексации пенсий работающим вставал не один раз. В 2022 году в Пенсионном фонде (сейчас — Соцфонд) подсчитали, что возобновление такой индексации потребовало бы от бюджета до 500 млрд руб. в том году — с учетом доиндексации за все прошлые периоды (Соцфонд получает на эти цели трансферт из федерального бюджета). У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой, утверждали в ПФР. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия инфляционных издержек, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации, говорилось в документе ПФР. Уже в 2023 году Минфин счел несостоятельной идею индексировать пенсии работающим, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий.