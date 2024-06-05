Конвертное решение: доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

Доля скрытых доходов — тех, что не учитываются официально, например зарплаты «в конверте», — у российских семей опустилась до 10%. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Росстата (есть у «Известий»). Там поясняется: показатель снижается год от года вместе с сокращением уровня бедности. Это связано с усилением госконтроля за соблюдением налогового законодательства и развитием института самозанятости, говорят эксперты. Скрытые доходы помогают переживать кризисы, но граждане и работодатели всё больше предпочитают работать «вбелую». За счет чего получается снизить неформальную занятость — в материале «Известий».
Какова доля скрытых доходов россиян
В среднем за каждый год в период с 2013 по 2022-й доля скрытых доходов (среди всех располагаемых денежных ресурсов домохозяйств) снижалась на 2,3%. В итоге доля таких доходов составила 10% от всех заработков семей. Это наиболее свежие данные: показатель рассчитывается по итогам Всероссийского обследования домохозяйств, которое проводится раз в два года, и публикуется с большим лагом.
Цифра планомерно снижается: например, в 2020-м она была 17%, а в 2015-м — 37%, говорится в статье, опубликованной в журнале Росстата «Вопросы статистики», — исследование провел главный экономист экономического отдела отделения по Ростовской области Южного главного управления ЦБ Сергей Арженовский.
К скрытым доходам семей относятся те, что не учитываются в формах официальной отчетности, а также деньги, полученные от неформальной занятости, зарплаты «в конвертах», различных видов нелегальной и криминальной деятельности. «Известия» направили запрос в Росстат и Минтруд.
Доля скрытых доходов снижается, поскольку с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования платить работникам зарплаты «в конверте» стало сложнее, отметила руководитель Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Антонина Левашенко.
Также такая динамика объясняется усилением государственного контроля за соблюдением налогового законодательства и декларированием доходов, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.
— Влияет и рост финансовой грамотности населения. И, как следствие, повышается осведомленность граждан о необходимости и возможности уплаты различных сборов, — сказала она.
По словам эксперта, сейчас россияне лучше понимают экономические и юридические последствия сокрытия средств. А также — положительные возможности, которые дает официальное трудоустройство: например, накопление пенсионных баллов и возможность оформить налоговые вычеты.
Кроме того, доля скрытых доходов снижается год от года вместе с сокращением уровня бедности и неравенства. В 2023 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек, или 9% населения. Показатель обновил исторический минимум, прежде зафиксированный в 2022 году.
В 2024 году ситуация продолжила улучшаться. Реальные располагаемые доходы населения России (то есть денежные поступления с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) в I квартале 2024 года увеличились на 5,8% к тому же кварталу 2023-го.
Почему люди продолжают работать «всерую»
— При этом проблема неформальной занятости всё же сохраняется: на сегодня в среднем в мире более 57% работников трудоустроены неформально, без договора, официальной зарплаты и гарантий. В РФ, по данным Росстата, это число гораздо меньше — 19%, или 14,2 млн человек, — отметила Антонина Левашенко из Президентской академии.
Скрывая доходы, предприниматели не платят налоги и социальные взносы, отметила она.
— В экстренных ситуациях, когда стоит вопрос о выживании бизнеса, выплата зарплат «в конверте» может помочь снизить издержки. Однако за трудоустройство без договора предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей, а за заключение гражданского — до 100 тыс. за первое нарушение и до 200 тыс. за повторные, не считая штрафов за неуплату налогов. В этом случае дешевле может быть оформить официально, — заключила Антонина Левашенко.
Для сотрудников сокрытие доходов — это возможность работать без оформления отношений в виде трудового или гражданско-правового договора, если по каким-то причинам человек не хочет или не может трудиться легально, добавила она.
Скрытые доходы позволяют снизить напряженность в периоды экономических спадов, отмечает Сергей Арженовский в своей статье. Краткосрочно такая стратегия позволяет пережить экономические кризисы за счет избегания уплаты налогов — тогда на руки человек, как правило, получает больше, согласна Ольга Панина из Финансового университета. Также они используются для защиты различных активов от судебных исков и финансовых претензий, указала она.
Однако доля таких средств будет снижаться и дальше, в том числе благодаря развитию режима самозанятости, уверена, в свою очередь, Антонина Левашенко. На этот налоговый режим перешло уже почти 10 млн человек — он позволяет упростить уплату налогов для тех, кто только начинает свое дело. Как сообщил в мае премьер-министр Михаил Мишустин, режим самозанятости будет продлен и после 2028 года, но конкретные его условия еще будут обсуждаться.