Конвертное решение: доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

Доля скрытых доходов — тех, что не учитываются официально, например зарплаты «в конверте», — у российских семей опустилась до 10%. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Росстата (есть у «Известий»). Там поясняется: показатель снижается год от года вместе с сокращением уровня бедности. Это связано с усилением госконтроля за соблюдением налогового законодательства и развитием института самозанятости, говорят эксперты. Скрытые доходы помогают переживать кризисы, но граждане и работодатели всё больше предпочитают работать «вбелую». За счет чего получается снизить неформальную занятость — в материале «Известий».