«Налоговый кешбэк» для семей с детьми охватит 4 млн семей

Кроме того, новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, будет защищена от списаний за долги. Родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. В Минтруде уточнили, что при назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Порядок назначения и предоставления выплаты будет утвержден постановлением правительства РФ, разработанным в развитие закона.