«Налоговый кешбэк» для семей с детьми охватит 4 млн семей

Ранее Минфин РФ сообщил, что в рамках справедливого налогообложения семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предлагается ввести налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%. В СМИ такую меру поддержки назвали «налоговым кешбэком».
«Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», — приводятся в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Отмечается, что Социальный фонд России будет оператором семейной налоговой выплаты, размер которой будет для каждой семьи индивидуальным, так как он зависит от суммы уплаченных налогов.
«Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, будет защищена от списаний за долги. Родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. В Минтруде уточнили, что при назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Порядок назначения и предоставления выплаты будет утвержден постановлением правительства РФ, разработанным в развитие закона.