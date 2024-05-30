Может ли самозанятый взять больничный и получить компенсацию?

Она напомнила, что самозанятыми являются физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим и являющиеся плательщиком налога на профессиональный доход от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.