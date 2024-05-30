Может ли самозанятый взять больничный и получить компенсацию?

Но вот оплата пособий по больничному листу для таких граждан не предусмотрена, рассказала адвокат МКА «Правовые решения» Наталья Митина.
Она напомнила, что самозанятыми являются физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим и являющиеся плательщиком налога на профессиональный доход от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.
По закону в период применения специального налогового режима эти граждане не признаются плательщиками страховых взносов.
Таким образом оплата пособий по больничному для таких граждан не предусмотрена.
«Вместе с тем, получение страховой выплаты при временной нетрудоспособности лицами, уплачивающими НПД возможно в случае заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)», — подчеркивает юрист.
Если самозанятый, наряду с осуществляемой им деятельностью, работает также по трудовому договору, он может получить пособие по больничному. Но в этом случае размер пособия будет определяться исходя из взносов, уплаченных работодателем по трудовому договору, разъяснила Митина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».