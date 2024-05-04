В Соцфонде назвали максимальный размер больничных

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа, размера зарплаты и равен проценту от среднего заработка», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Если работник заболел, первые 3 дня болезни оплачивает работодатель, а Соцфонд остальные. Средний заработок при этом считается за предыдущие два года работы, от его размера зависит и сумма выплат.
Если страховой стаж работника составляет менее 5 лет, его больничные составят 60% от заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%. Если человек официально трудится больше 8 лет — 100%.
За один день нетрудоспособности в этом году можно максимум получить 4 039,73 ₽.
Также в фонде напомнили, что с 2022 года больничный лист стал электронным.