Эксперт рассказал, как и когда можно распорядиться накоплениями НПФ

Он пояснил, что право на них появляется у женщин с 55, а у мужчин — с 60 лет. С этого момента гражданам назначаются и выплачиваются накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата или единовременная выплата, говорит эксперт.
Так, накопительная пенсия представляет собой ежемесячные выплаты, которые человек может получать на протяжении всей жизни. Сумма рассчитывается на основании ожидаемого периода выплат: в 2024 году его продолжительность установлена в 264 месяца.
При оформлении срочной пенсионной выплаты человек сам определяет, в течение какого срока он будет их получать, но период должен быть не менее десяти лет. Сумма будет зависеть от размера накоплений и выбранного периода.
Если денег накоплено мало или у человека недостаточно стажа, то нет смысла растягивать выплаты надолго. В этом случае выплата начисляется сразу одной суммой. Накопленных средств «недостаточно» тогда, когда расчетные выплаты в месяц по любому из предыдущих вариантов не превышают 5% от суммы выплат по страховой и накопительной пенсии, уточнил Беляков. Он обратил внимание, что с 1 июля 2024 года система изменится и границей принятия решения станет сумма в 10% от прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Между тем, трудового стажа не достаточно, если он составил менее 15 лет, или заявитель накопил менее 28,2 пенсионных коэффициентов (баллов), а с 2025 года — уже не менее 30.
При желании человек может также перевести накопления в другой фонд или в Соцфонд. Такая возможность предоставляется раз в год. Но для того, чтобы сохранить инвестиционный доход, который принесли вложения, фонд нужно менять не чаще одного раза в пять лет.
Также накопительную пенсию можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она обладает рядом преимуществ и предполагает активное участие государства в формировании и защите сбережений граждан. Например, участники Программы могут получить софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет, а также возмещать до 52 тысяч рублей в год через налоговые вычеты. Для того, чтобы принять в ней участие, потребуется перевести накопительную пенсию в НПФ, дождаться, когда средства появятся на новом счете и подключиться к программе. Эти переводы делаются путем подачи заявлений сначала в тот фонд, где лежат пенсионные накопления, например, СФР, и потом в выбранный вами НПФ.
Накопительная пенсия россиян формировалась с 2002 до 2014 года, когда работодатели направляли в счет нее 6% пенсионных отчислений. С 2014 года был введен «мораторий», и эти накопления были заморожены либо в Социальном фонде (ранее — Пенсионном фонде России), либо в НПФ. Сегодня эти средства инвестируются, а полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.