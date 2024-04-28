Эксперт рассказал, как и когда можно распорядиться накоплениями НПФ

Если денег накоплено мало или у человека недостаточно стажа, то нет смысла растягивать выплаты надолго. В этом случае выплата начисляется сразу одной суммой. Накопленных средств «недостаточно» тогда, когда расчетные выплаты в месяц по любому из предыдущих вариантов не превышают 5% от суммы выплат по страховой и накопительной пенсии, уточнил Беляков. Он обратил внимание, что с 1 июля 2024 года система изменится и границей принятия решения станет сумма в 10% от прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Между тем, трудового стажа не достаточно, если он составил менее 15 лет, или заявитель накопил менее 28,2 пенсионных коэффициентов (баллов), а с 2025 года — уже не менее 30.