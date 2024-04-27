Что изменится в жизни россиян в мае

Процедура целевого обучения станет более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор. «Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, — а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами там, где это необходимо, особенно в сфере здравоохранения и образования, будет решена».