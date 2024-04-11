На 10% и выше. Эксперт раскрыл, кому положена валоризация пенсии

В мае 2024 года россиян ожидают «длинные» выходные. Профессор кафедры Финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при Правительстве РФ Любовь Гусарова рассказала, по какому графику будет выдаваться пенсия. По ее словам, выплаты на банковскую карту придут день в день по графику или раньше, если на день выдачи выпадает выходной или праздничный день. Тем пенсионерам, которые получают пенсию «Почтой России», необходимо учитывать график работы почтового отделения, которым осуществляется выплата пенсий, так как в различных отделениях выходным днем может быть суббота или воскресенье, а в некоторых отделениях — понедельник.