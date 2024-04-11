На 10% и выше. Эксперт раскрыл, кому положена валоризация пенсии

«Валоризация предусматривала увеличение объёма пенсионных прав, сформированных до 1 января 2002 года. В частности, они были увеличены на 10%. Вместе с тем, при условии наличия у гражданина трудового стажа до 1 января 1991 года процент увеличения был выше и определялся по формуле: 10% (базовое увеличение для всех) + 1% за каждый полный год трудового стажа, приобретённого до 1 января 1991 года», — пояснил Балынин.
«Она будет сформирована автоматически в течение нескольких минут. В данной справке при подсчёте числа индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных до 1 января 2015 года, учтена в том числе и сумма валоризации — при условии наличия периода трудовой деятельности до 1 января 2002 года. На граждан, которые не осуществляли трудовую деятельность до 1 января 2002 года, валоризация пенсионных прав не распространяется», — подчеркнул Игорь Балынин.
Эксперт также отметил, что для финансового обеспечения расходов бюджета Социального фонда России, возникающих в связи с осуществлением валоризации пенсионных прав, из федерального бюджета предоставляется межбюджетный трансферт. Ожидается, в 2024 году на эти цели будет направлено 775,2 млрд рублей, в 2025 году — 757,06 млрд рублей, в 2026 году — 739,41 млрд рублей.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко назвал, от чего зависит размер пенсии. Эксперт напомнил, что страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле, как сумма произведения количества накопленных баллов на стоимость одного ИПК и фиксированной выплаты. Отсюда следует, что размер пенсии будет зависеть от количества пенсионных коэффициентов — чем больше их скопил пенсионер, тем выше будет пенсия.
В мае 2024 года россиян ожидают «длинные» выходные. Профессор кафедры Финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при Правительстве РФ Любовь Гусарова рассказала, по какому графику будет выдаваться пенсия. По ее словам, выплаты на банковскую карту придут день в день по графику или раньше, если на день выдачи выпадает выходной или праздничный день. Тем пенсионерам, которые получают пенсию «Почтой России», необходимо учитывать график работы почтового отделения, которым осуществляется выплата пенсий, так как в различных отделениях выходным днем может быть суббота или воскресенье, а в некоторых отделениях — понедельник.