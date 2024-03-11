Француз получил €4,5 млн за увольнение, но по решению суда вернет деньги назад

После этого банкир подал иск во Франции, рассчитывая на более высокую компенсацию без ограничений, установленных в Великобритании. Парижский апелляционный суд обязал BNP Paribas выплатить ему €2,8 млн в связи с увольнением и еще €1,77 млн по непогашенным бонусам. Решение мотивировалось тем, что Лавинь «понес крайне серьезный ущерб в материальном, профессиональном и моральном плане» из-за «необоснованного» увольнения.