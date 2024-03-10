Покупатели обходят новостройки: сделки с ними замедлились

Алексей Попов обращает внимание на сокращение числа сделок. Суммарно в Московском регионе, по его подсчетам, в феврале было зарегистрировано 8 тыс. договоров долевого участия. Это на 15% ниже показателя января и на 5% отстает от результата за аналогичный период прошлого года. «Число просмотров объявлений остается высоким, но конверсия снизилась», — считает он. Эксперт связывает динамику с изменением условий по льготным ипотечным программам, в частности с сокращением лимитов по кредитам в столичных регионах до стандартных 6 млн руб. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что активность пользователей на платформе в сегменте новостроек в феврале была на 4,4% ниже, чем годом ранее.