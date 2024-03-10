Покупатели обходят новостройки: сделки с ними замедлились

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте достигла 166,2 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 1,1%, посчитали в «Циан. Аналитике». В «Этажах» отмечают, что первичное предложение в России в среднем стоит 133,8 тыс. руб. за кв. м. Рост за месяц — 3%. В «Авито Недвижимости» заметили увеличение среднего показателя по стране на 0,4% за месяц и на 8,7% за год, до 147,2 тыс. руб. за кв. м. В «Яндекс Недвижимости» зафиксировали рост цен на новостройки в значимых городах на уровне 2% за месяц.
Аналитики не считают рост цен выраженным. Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов обращает внимание на то, что обещания застройщиков проиндексировать показатели на размер банковских комиссий в итоге не материализовались: часть кредитных организаций в итоге отказалась от этой инициативы, часть — смягчила условия. Эксперт не исключает, что специальные цены для обладателей одобренных ипотечных кредитов могли предлагаться устно, но в прайс-листы их не переносили.
Самый выраженный рост средней цены предложения на первичном рынке за месяц, по данным «Циан. Аналитики», произошел в Самаре. Показатель увеличился на 4,7%, до 116 тыс. руб. за кв. м. В Екатеринбурге рост, по данным «Этажей», составил 3%, цена достигла 138,2 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» заметили увеличение среднего показателя в Уфе на 4,3% за месяц, до 148,3 тыс. руб. за кв. м. На крупнейших рынках динамика сдержанная.
Алексей Попов обращает внимание на сокращение числа сделок. Суммарно в Московском регионе, по его подсчетам, в феврале было зарегистрировано 8 тыс. договоров долевого участия. Это на 15% ниже показателя января и на 5% отстает от результата за аналогичный период прошлого года. «Число просмотров объявлений остается высоким, но конверсия снизилась», — считает он. Эксперт связывает динамику с изменением условий по льготным ипотечным программам, в частности с сокращением лимитов по кредитам в столичных регионах до стандартных 6 млн руб. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что активность пользователей на платформе в сегменте новостроек в феврале была на 4,4% ниже, чем годом ранее.
Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров замечает, что срок выхода покупателя на сделку сейчас в целом вырос: принять решение сложнее, формируется слой отложенного спроса из покупателей, ожидающих смягчения рыночных условий.
«Плюс в конце февраля активизируются обладатели материнского капитала, которые ищут вариант инвестиций проиндексированной суммы», — добавляет директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.
Дмитрий Алексеев замечает, что объем экспозиции новостроек в России за месяц вырос на 10,1%, а за год — на 43,2%. Хотя в моменте большинство девелоперов, по наблюдениям Зайцева, притормозили вывод новых проектов из-за существовавшей в начале года неопределенности относительно льготных программ. Алексей Попов обращает внимание на то, что последние два месяца банки и застройщики были заняты преимущественно обсуждением новых условий сотрудничества.
Сергей Зайцев рассчитывает на относительно стабильный спрос на новостройки в течение всего первого полугодия. Это будет способствовать сдержанному росту средних цен — на уровне 1% в месяц, считает он. Хотя Алексей Попов замечает, что с 1 марта система скоринга заемщиков банками ужесточилась, что может дополнительно давить на спрос. Он не исключает запуск программ рассрочки, а также точечного предоставления скидок. Но называет маловероятным массовое снижение заявленных цен, прогнозируя околонулевую динамику. Евгений Белокуров добавляет, что колебания в любом случае сильно зависят от региона. «Там, где доступны адресные ипотечные программы — дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, — цена будет расти быстрее», — говорит он.
Александра Мерцалова