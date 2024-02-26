Сам себе запрет. Как будет работать новый закон о кредитах

Банк России в 2022 году инициировал введение самозапрета для борьбы с мошенниками, которые оформляют кредиты на других и потом скрываются с деньгами. Примерно за полтора года были разработаны поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».
Теперь документ окончательно утвержден, опубликован и вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этой даты любой сможет обезопасить себя от мошенников.
Можно установить запрет на заключение договоров с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) о потребительском кредите. Но есть исключения: запрет нельзя оформить по ипотеке, автокредитам и по займам на образование с государственной поддержкой.
Как это заработает
Гражданин будет бесплатно подавать заявление о введении самозапрета в МФЦ или онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).
Самозапрет фиксируется в кредитной истории заявителя. Банки и МФО перед выдачей кредитов будут проверять самоограничения в кредитной истории заемщика. Если кредитор все равно выдаст деньги при действующем самозапрете, то гражданин вправе отказаться от такого долга.
Для снятия самозапрета необходимо повторно подать заявление в МФЦ или онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Данные о самозапрете или о его снятии будут внесены в кредитную историю до конца дня, если кредитное бюро получило заявление до 22:00 мск.
Если заявление поступило позднее, то изменения фиксируются на следующий календарный день. Запрет начинает действовать на следующий день после внесения данных о самоограничении в кредитную историю физического лица, а снятие запрета — на второй день.
Плюсы самозапрета
«Установить самозапрет сможет любой гражданин, который не уверен в своих способностях противостоять мошенникам и хочет дать себе время, чтобы обдумать ситуацию и, может быть, обсудить ее с близкими», — отметил Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
По его мнению, закон предоставит максимально возможную на сегодняшний день защиту от злоумышленников, которые оформляют кредиты на граждан без их ведома, используя добытые незаконным путем персональные данные.
«Очевидно, что данная мера направлена на предотвращение мошенничества, и пригодиться она может абсолютно каждому», — считает Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата- аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Но закон вступает в силу уже с 1 марта 2025 года.
«Это бросает своего рода вызов участникам рынка, у которых остаётся очень мало времени для методологической и технологической подготовки к нему. Речь идет и о самих кредиторах, и о Бюро кредитных историй (БКИ), и о сайте Госуслуг, через который можно будет оформлять самозапрет», — отметил эксперт.
По его мнению, также кредиторам придется модернизировать процесс обработки кредитных заявок. Для контроля наличия самозапрета на кредиты необходимо будет узнавать и проверять ИНН потенциальных заёмщиков, что до сегодняшнего момента не требовалось и, как правило, не делалось.
«Более того, граждане сами свой ИНН не всегда знают», — отметил Николай Филиппов.
«ЦБ давно предлагал ввести механизм самозапрета на выдачу кредита. Мошенники получают данные россиян и оформляют потребительские займы в различных МФО. Самозапрет на кредиты снизит нагрузку на ЦБ и поможет населению избегать мошенничества», — считает эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.
По ее мнению, в большей степени такая мера пригодится пожилым людям. Это наиболее уязвимая категория населения.
При самозапрете мошенники столкнутся с существенным препятствием при попытке получить деньги, используя чужие документы или «слитые» паспортные данные, согласен Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в группу IDF Eurasia).
«Важно, что устанавливать и снимать самозапрет можно неограниченное количество раз — это позволит получить заем, когда это действительно нужно и, если человек принял такое решение, — пояснил он. — При этом предусмотренный “период охлаждения” — между внесением данных о снятии самозапрета в кредитную историю и возможностью оформить новый кредит — даст заявителю возможность еще раз обдумать свое решение, взвесить все плюсы и минусы».
Эта мера позволит снизить вероятность необдуманных кредитов, считает Вадим Шамин.
Так, заявитель, ранее установивший самозапрет, не сможет получить деньги мгновенно: ему придется совершить определенные действия — подать заявление и подождать сутки.
Этот фактор может сказаться на решении о необходимости получения заемных средств, уберечь от импульсивных покупок. Так самозапрет может положительно повлиять на финансовую самодисциплину и снизить риски неплатежеспособности.
«Самозапрет будет пользоваться определенным спросом, поскольку услуга будет бесплатной, предполагает возможность выбора кредиторов и способа обращения за займом, и удобно, что подать заявление можно онлайн и офлайн», — прогнозирует Вадим Шамин.
Процедура ограничения может помочь наиболее подверженным влиянию мошенников гражданам: в первую очередь пенсионерам и людям с низкой цифровой и финансовой грамотностью, считает Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества.
Нередки случаи, когда люди не только переводят свои деньги мошенникам, но и берут на свое имя несколько кредитов.
«Если даже мошенники убедят клиента банка снять самозапрет и взять кредит, вводимый период охлаждения даст человеку возможность еще раз подумать и изменить свое решение. За два дня потенциальная жертва мошенников имеет шанс рассказать о кредите родным и близким, которые смогут переубедить человека и отказаться от кредита на свое имя», — считает Ольга Вяльшина.
Кроме того, кредиты могут брать и без ведома заемщика. Так происходит при взломе аккаунта на Госуслугах, а также с использованием украденных персональных данных при оформлении займов онлайн по упрощенной системе. В таких случаях заемщик узнает о кредитах, когда уже наступила просрочка по платежам. В этом случае жертва будет защищена при оформлении самозапрета, ведь в случае заключения договора, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения им обязательств.
Но есть и минусы
Ольга Вяльшина не исключила сложное и длительное снятие самозапрета. Это можно отнести к недочетам закона. Если по какой-то причине деньги нужны будут срочно, кредит не получится взять срочно, уточнила Ольга Гогаладзе.
Однако большинство берущих кредит людей с высокой степенью ответственности серьезно и без спешки подходят к процедуре взятия кредита, поэтому задержка в два дня не скажется негативно на правах заемщика, считает Ольга Вяльшина.
«Но, нужно иметь в виду, что до 1 марта 2025 года самозапрет можно устанавливать только при личном визите в офис банков и МФО, если они согласятся предоставить такую услугу (такой обязанности у них нет), — уточнил Вениамин Каганов. — Дистанционный формат требует дополнительной подготовки, на которую, безусловно, требуется время».
По его мнению, воспользуются этой опцией не все, кто, наверное, хотел бы: многие граждане нашей страны живут далеко от офисов, что о шаговой доступности речи вообще не идет. «Поэтому, наверное, до того, как настроят “Госуслуги” и МФЦ лучшим решением было бы оформление самозапрета удаленно через личный кабинет. Снятие самозапрета как раз наоборот с точки зрения профилактики мошенничества лучше оформлять в офисе», — считает он. Ольга Гогаладзе отметила минус такой меры можно выделить один: если по какой-то причине деньги нужны будут срочно, кредит не получится взять сразу.
Первый эшелон защиты
В феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила внедрить в банках «период охлаждения» на 2 дня при выдаче кредитов свыше 1 млн рублей. В этот срок заемщик может отказаться от решения взять заем.
Вениамин Каганов назвал эти две меры первым эшелоном защиты граждан — самозапрет на кредиты в сочетании с предложением председателя Банка России о введении двухдневного «периода охлаждения» на выдачу кредитов свыше 1 млн рублей.
«Фактически таких периодов будет два: первый — по снятию самозапрета и второй — по оформлению кредита. На наш взгляд, такая мера может защищать от уловок мошенников», — отметил он.
Двухдневный период охлаждения также может помочь в борьбе с мошенниками, считает Ольга Гогаладзе. «Даже если мошенник уговорит человека снять замозапрет, за эти два дня человек сможет узнать у родственников о подобном мошенничестве, либо обратиться в правоохранительные органы», — отметила эксперт.
«Хотелось бы попросить граждан подумать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Возможно, посоветовать своим пожилым родителям, или наиболее впечатлительным родственникам и соседям воспользоваться возможностью самоограничения. Практика показывает, что 90% граждан за ночь раздумий, как правило, отказываются от навязанных действий», — рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
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