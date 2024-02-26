Сам себе запрет. Как будет работать новый закон о кредитах

Кроме того, кредиты могут брать и без ведома заемщика. Так происходит при взломе аккаунта на Госуслугах, а также с использованием украденных персональных данных при оформлении займов онлайн по упрощенной системе. В таких случаях заемщик узнает о кредитах, когда уже наступила просрочка по платежам. В этом случае жертва будет защищена при оформлении самозапрета, ведь в случае заключения договора, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения им обязательств.