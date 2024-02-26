У вас два дня: как новая мера ЦБ скажется на кредитах россиян

Второе — это обратная ситуация, когда после оформления кредитного продукта будут передаваться мошенникам данные из банков. Этот вид обмана связан с недобросовестными сотрудниками: банковские служащие вступают в сговор с мошенниками ради сомнительной выгоды с нарушением закона. Причем такие схемы мошенничества используются даже, когда есть временной промежуток в час-два: данные передаются, и люди остаются без своих денег, введя комбинации цифр, которые им присылают после звонка лже-сотрудников банков.