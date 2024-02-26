У вас два дня: как новая мера ЦБ скажется на кредитах россиян

По мнению главы ЦБ, необходимо принять достаточно оперативные, быстрые решения по борьбе с кредитным мошенничеством. Для этого нужно ввести период охлаждения.
«Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, готовы смотреть», — добавила глава ЦБ РФ.
По ее словам, это необходимо «по крупным кредитам».
«Надеюсь, что в этом году сможем внести законопроект в Думу и в идеальном случае его принять. Потому что нет времени на раскачку, как говорится, нужно принимать как можно быстрее эти решения», — сказала Набиуллина.
ЦБ РФ предлагает начать применять период охлаждения с кредитов в 1 млн рублей.
«Сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», — считает председатель ЦБ РФ.
По ее мнению, двухдневный период охлаждения не осложнит процесс кредитования.
Зачем и для кого?
Мошенники придумывают новые способы обмана банка и граждан при кредитовании. В основе обмана — предоставление банку неверных данных при кредитовании. С годами схема усложняется, но суть прежняя — взять кредит и не вернуть.
Преступники создают подставные фирмы или используют доверчивых людей как посредников. Например, предлагают жертве выгодные условия по рефинансированию уже существующего займа. В такой ситуации мошенники обещают снизить сумму платежей по нескольким кредитам реального банка, убеждая несколько займов объединить в один и перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет. После этого деньги исчезают.
За 2023 год полной статистики по таким преступлениям еще нет. В 2022 году россияне могли потерять 200 млрд рублей в виде мошеннических кредитов, заявил ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, эту сумму кредитов «граждане РФ пытались оформить под воздействием мошенников за 2022 год».
«Судя по решимости руководства Банка России и готовности профильного комитета Госдумы к обсуждению данного вопроса, “период охлаждения” действительно будет введен в скором времени, — считает Ольга Горюкова, директор департамента управления рисками, член правления АО “Свой Банк” (входит в группу IDF Eurasia). — По словам Эльвиры Набиуллиной, в приоритете — крупные кредиты от 1 млн рублей, но полагаем, что в случае успеха данной меры она впоследствии распространится и на займы с меньшими суммами».
Она добавила, что увеличение срока между оформлением и выдачей кредитных средств даст банкам больше возможностей для выявления подозрительных ситуаций и раскрытия случаев финансового мошенничества, а также само по себе уменьшит число попыток нажиться на чужих деньгах.
Кроме того, у россиян появится дополнительное время, чтобы еще раз оценить потребность в заемных средствах.
Что касается дополнительной нагрузки на банки, то она будет несущественной, и кредитные организации смогут в короткий срок настроить свои процессы под новые требования, считает собеседница Финансов Mail.ru.
«Дополнительная нагрузка банкам не грозит. Наоборот, если эта мера снизит число мошеннических инцидентов — то банки будут тратить меньше ресурсов на истребование задолженностей», — также считает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозирует несколько вариантов внедрения новой схемы.
Первое — это защита с точки зрения оформления экстренных кредитов, по звонку мошенников, когда гражданам поступают звонки и внушается необходимость взять кредит, а затем эти деньги перевести мошенникам. С введением меры в период в два дня это сделать будет гораздо сложнее.
Второе — это обратная ситуация, когда после оформления кредитного продукта будут передаваться мошенникам данные из банков. Этот вид обмана связан с недобросовестными сотрудниками: банковские служащие вступают в сговор с мошенниками ради сомнительной выгоды с нарушением закона. Причем такие схемы мошенничества используются даже, когда есть временной промежуток в час-два: данные передаются, и люди остаются без своих денег, введя комбинации цифр, которые им присылают после звонка лже-сотрудников банков.
«Поэтому с введением этой меры необходимо будет очень детально проработать законодательство для исключения случаев мошенничества. А вот с точки зрения срочного кредитования это действительно будет мерой спасения граждан от необдуманных и спонтанных поступков», — считает Юлия Коваленко.
Срочные кредиты под запретом
Но, если добросовестному заемщику нужны деньги прямо сейчас и два дня ждать он не может. Как быть? Одно дело этот период охлаждения необходим для борьбы с мошенниками, с мисселингом (введение в заблуждение — недобросовестный сотрудник финансовой организации убедил взять кредит): договор аннулируется, деньги возвращаются. Правильнее говорить не о периоде охлаждения, а об отсрочке выдачи.
В принципе, похожий механизм действует уже давно для переводов физических лиц: по закону «О национальной платежной системе» банк имеет право приостановить операцию на срок до двух дней, если она попадает по его стандартам под категорию сомнительных, напомнил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Некоторые банки сами сразу связываются с клиентами по поводу сомнительных операций, но это не всегда помогает: у человека нет времени «остыть и подумать», и он подтверждает операцию не глядя.
«Чтобы такого не происходило с кредитами, в законе необходимо прописать: если человек в течение двух дней не обращается за подтверждением операции, то кредит не выдаётся», — считает Вениамин Каганов.
Вопрос введения периода охлаждения по подозрительным кредитам требует дискуссии, уточнил Финансам Mail.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Во-первых, банки должны будут предложить критерии для определения подозрительного оформления кредита. Во-вторых, могут пострадать добросовестные заемщики и замедлится обслуживания клиентов.
«Вдруг деньги действительно нужны человеку быстро, чтобы купить нужную вещь, а ему говорят “подождите два дня, и мы вам деньги предоставим”, — пояснил он.
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