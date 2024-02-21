«QIWI Банк» закрыл свои офисы после отзыва лицензии

Отмечается, что были закрыты в нескольких российских регионах.
— Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты, — говорится в Telegram-канале организации.
21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у «QIWI Банка». В регуляторе подчеркнули, что в связи с нарушениям в отношении банка пять раз применялись меры в течение последних 12 месяцев. QIWI также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этот же день пополнение QIWI-кошелька стало недоступно.
Летом прошлого года «QIWI Банк» из-за предписания Банка России частично ограничил вывод средств для физических лиц с внутренних виртуальных кошельков на банковские счета и снятие наличных.
В тот же день ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк». Организация регулярно нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем.