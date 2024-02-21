«QIWI Банк» закрыл свои офисы после отзыва лицензии

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у «QIWI Банка». В регуляторе подчеркнули, что в связи с нарушениям в отношении банка пять раз применялись меры в течение последних 12 месяцев. QIWI также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этот же день пополнение QIWI-кошелька стало недоступно.