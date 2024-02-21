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Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка

Россияне больше не могут пополнить «Киви кошелёк» из-за отзыва лицензии у банка. Проблемы с операциями стали возникать примерно через 50 минут после сообщения Центробанка, сообщает ТАСС. При попытке пополнить баланс высвечивается ошибка.
Источник: Jonas Leupe/CC0

Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка.

«Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту», — указано в уведомлении.

Пользователей Qiwi предупредили о новой схеме мошенников.

Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом.