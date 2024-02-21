Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка.

Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом.