ЦБ: Киви-банку хватит средств для возврата денег владельцам кошельков

«Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — сообщил Центробанк.
После отзыва лицензии Киви-банк начал блокировать операции через Qiwi-кошельки (пополнение и вывод средств). Агентство по страхованию вкладов сообщило, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут вернуть деньги, подав заявление в госкорпорацию. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта. Подать заявление о возмещении в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года. Можно вернуть сумму до 1,4 млн руб.
ЦБ с сегодняшнего дня, 21 февраля, отозвал лицензию у Киви-банка. Причиной регулятор назвал участие финансовой организации в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом: криптообменниками, букмекерскими конторами, онлайн-казино. После отзыва лицензии перестали работать мобильное приложение Qiwi и платежная система Contact, через которую переводили деньги за рубеж. Отзыв лицензии у Киви-банка затронул работу Райффайзенбанка, банка «Точка» и Металлинвестбанка.
Эрдни Кагалтынов