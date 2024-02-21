ЦБ: Киви-банку хватит средств для возврата денег владельцам кошельков

После отзыва лицензии Киви-банк начал блокировать операции через Qiwi-кошельки (пополнение и вывод средств). Агентство по страхованию вкладов сообщило, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут вернуть деньги, подав заявление в госкорпорацию. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта. Подать заявление о возмещении в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года. Можно вернуть сумму до 1,4 млн руб.