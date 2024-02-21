Отзыв лицензии у Киви-банка затронул Райффайзенбанк и банк «Точка»

В «Райффайзене» «Ъ» пояснили, через сервисы Киви-банка производилась оплата услуг части компаний. Сейчас банк работает над восстановлением операций. В «Точке» сообщили, что сбой затронул часть клиентов, которые обслуживались на филиале в Киви-банке. «Для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД», — сообщила пресс-служба банка.