Отзыв лицензии у Киви-банка затронул Райффайзенбанк и банк «Точка»

В «Райффайзене» «Ъ» пояснили, через сервисы Киви-банка производилась оплата услуг части компаний. Сейчас банк работает над восстановлением операций. В «Точке» сообщили, что сбой затронул часть клиентов, которые обслуживались на филиале в Киви-банке. «Для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД», — сообщила пресс-служба банка.
С какими именно ограничениями столкнулись клиенты, банк не уточнил. Один клиентов, который проводил через Киви-банк валютные операции, рассказал Frank Media, что недоступны никакие расчеты и обмен валют.
Сегодня, 21 февраля, Центробанк (ЦБ) объявил об отзыве лицензии у Киви-банка. ЦБ утверждает, что банк нарушал требования в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. На фоне этих новостей расписки Qiwi на открытии торгов Мосбирже падали почти на 25%, до 360,5 ₽ Киви-банк уже закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербуре и Казани, а также заблокировал операции через Qiwi-кошельки.