Что означает отзыв лицензии у Киви-банка для клиентов. Главное

Регулятор назвал причиной отзыва лицензии участие Киви-банка в расчетах между физлицами и теневым бизнесом: криптообменниками, букмекерскими конторами и онлайн-казино.
Также, выяснил ЦБ, банк искал способы обхода вводимых регулятором ограничений.
Что было дальше
После отзыва лицензии Киви-банк начал блокировать операции с Qiwi-кошельками россиян. Они не могут ни пополнить, ни вывести средства.
В числе клиентов — порядка 15 миллионов человек.
Перестала работать платежная система Contact, через которую можно было перевести деньги за границу.
Терминалы Qiwi перестали принимать платежи, а офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани были закрыты.
Кто еще пострадал
Отзыв лицензии у Киви-банка затронул часть клиентов других банков. В том числе, оказалась невозможна оплата через приложение и банкоматы Металлинвестбанка сотовой связи и интернета. Это связано с тем, что они проходили через сервис Qiwi.
Клиенты банка «Точка» также попали под ограничения на некоторые операции. В «Точке» пообещали запустить новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД.
В «Райффайзене» заявили, что кредитная организация проводила через сервисы Киви-банка оплату услуг части компаний. Пока они недоступны, но банк проводит работы для восстановления операций.
Как вернуть деньги
Клиентов банка интересует, смогут ли они получить свои деньги?
Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 6 марта, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Не позднее 27 февраля для этого будут отобраны банки-агенты.
Подать заявление о возмещении средств в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года. Можно вернуть сумму до 1,4 млн рублей. Однако деньги, которые находятся на Qiwi-кошельках, под страхование не попадают.
Что происходит на Мосбирже
Облигации «Киви финанс» серии 001Р-02 после отзыва лицензии регулятором упали на 60%.
Новость об отзыве лицензии вызвала обвал котировок депозитарных расписок Qiwi на Московской бирже. Это происходило при повышенной активности инвесторов. К 12:30 объем торгов акциями составил 1,14 млрд рублей. Это в четыре раза больше чем показатель прошлой торговой сессии 20 февраля.
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