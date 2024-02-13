Верните больше. Эксперты развеяли мифы о вычете на покупку жилья

«С 2013 года сумма расходов по имущественному вычету была увеличена с одного до 2 миллионов рублей. Сумма к возврату тоже выросла вдвое — до 260 тысяч рублей, — разъясняет директор компании “Аудит-Импульс” Юлия Никонорова. — Если квартира была куплена до этого срока, то человек может вернуть не более 130 тысяч рублей, причем в сумме на всех собственников объекта. Напомню, что использовать имущественный вычет можно раз в жизни. Поэтому, возможно, лучше приберечь право на вычет до последующих сделок с жильем или земельными участками».