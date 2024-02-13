Верните больше. Эксперты развеяли мифы о вычете на покупку жилья

Налоговый вычет — это возможность вернуть у государства 13% за различные покупки и услуги. Самым распространенным из них остается вычет на покупку жилья и земельных участков под строительство. Aif.ru разобрался в тонкостях, которые позволят получить максимальную сумму.
Главное о вычете.
Напомним, налоговый вычет полагается россиянам, имеющим официальный доход и уплачивающим подоходный налог. Самозанятые сюда тоже относятся, если работают по договору гражданско-правового характера либо по трудовому договору. Имущественный вычет не полагается гражданину, который купил объект у близкого родственника. К их числу относятся дети, родители, супруги, братья, сестры, опекуны и подопечные.
Максимальная сумма к возврату — 2 млн руб., и если стоимость объекта выше, то возврат все равно не превысит 13% от указанной суммы, а это — 260 тыс. руб. Если же цена объекта ниже 2 млн руб., то и размер возврата будет уменьшаться. При этом имущественный вычет можно получить не за один объект, а за несколько. Сюда входят дома, комнаты, доли, земельные участки с домами.
Но можно получить и больше. Если объект приобретен в браке, то вычет полагается и мужу, и жене; к возврату — до 260 тыс. руб. на каждого. Увеличить сумму вычета могут также ипотечники: им доступен вычет от процентов по займу. Лимит по ним — 3 млн рублей, то есть вернуть можно до 390 тыс. рублей (для супругов эта цифра удваивается). Общая сумма компенсации за покупку квартиры и за выплаченные проценты по ипотеке — до 650 тыс. руб. на человека.
А теперь несколько слов о заблуждениях, касающихся возврата имущественного вычета за приобретение жилья.
Получить вычет можно только за объект.
Кроме приобретения дома, квартиры или земельного участка под будущее строительство, закон разрешает вернуть деньги и за ремонт жилья, включая комнаты или доли в помещении. Государство возместит до 260 тыс. руб. — то есть не более 13% от 2 млн руб. Но нужно учесть, что расходы на ремонт будут суммироваться с возвратом с покупки жилья (п. 3 ст. 220 НК РФ). Поэтому затраты на отделку жилья нужно включать в имущественный вычет на его приобретение сразу же.
В расходы на ремонт можно включить:
— затраты на ремонтные работы;
— разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ;
— приобретение строительных и отделочных материалов.
«Чтобы получить налоговый вычет с ремонта жилья, нужно, чтобы купленная квартира была приобретена у застройщика без отделки. Это должно быть прописано в договоре, — объясняет управляющий партнер юридической компании “Триумф” Оксана Бондаревич. — На ремонт вторичной недвижимости, а также на косметический ремонт в квартире с чистовой отделкой имущественный вычет не распространяется. Возврат нельзя оформить на покупку сантехники, проведение реконструкции или перепланировку помещения».
Все расходы должны быть подтверждены, поэтому нужно сохранять заключенные с подрядчиками договоры, товарные и кассовые чеки, квитанции. Причем в документах указанные работы должны соответствовать кодам ОКВЭД.
«К сбору подтверждающей документации нужно подходить очень тщательно, ко всем кассовым чекам обязательно брать еще и товарные. Чеки со временем выгорают, поэтому нужно делать их копии и аккуратно хранить, — добавляет юрист. — Если у налоговых органов во время проверки документации будут сомнения, они могут вызывать контрагентов, чтобы их проверить. Если кто-то из них показался подозрительным, налоговики могут вычеркнуть оплату их услуг из предоставленного перечня работ».
Есть срок давности.
На самом деле вернуть деньги с покупки недвижимости можно и спустя 10 лет — срока давности имущественный вычет не имеет. Но это может быть не всегда выгодным решением.
«С 2013 года сумма расходов по имущественному вычету была увеличена с одного до 2 миллионов рублей. Сумма к возврату тоже выросла вдвое — до 260 тысяч рублей, — разъясняет директор компании “Аудит-Импульс” Юлия Никонорова. — Если квартира была куплена до этого срока, то человек может вернуть не более 130 тысяч рублей, причем в сумме на всех собственников объекта. Напомню, что использовать имущественный вычет можно раз в жизни. Поэтому, возможно, лучше приберечь право на вычет до последующих сделок с жильем или земельными участками».
Кроме того, нужно учитывать срок подачи декларации для возврата НДФЛ. Подать декларацию в налоговую службу можно за три предыдущих года. То есть в 2024 году заявляются расходы за 2023, 2022 и 2021 годы при условии, что гражданин имел доход и уплачивал с него НДФЛ. А вот за 2020-й или предыдущие года вернуть налог уже не получится.
Пенсионерам не положен.
Как было сказано выше, большинство россиян может получить вычет за тот год, в котором получено право собственности на недвижимость, и за последующие годы. Исключением из данного правила являются пенсионеры, в том числе и работающие. Они могут получить вычет не только за год, когда была приобретена квартира, но и за три предыдущих — то есть сразу за четыре. И это важное преимущество пенсионеров при получении данной льготы.
Генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН», юрист Анатолий Пысин уточняет: пенсионеру не удастся вернуть вычет, если он не работал последние три года до покупки жилья и не планирует выходить на работу либо получать доход, с которого будет платить НДФЛ.
«Допустим, в 2023 году пожилой человек приобрел квартиру стоимостью более двух миллионов рублей и сразу вышел на пенсию. Получения зарплаты в будущем он не ожидает, поэтому может вернуть уплаченный налог за период в текущем году, который он работал до выхода на пенсию, а также за 2023, 2022 и 2021 годы», — подчеркнул Анатолий Пысин.