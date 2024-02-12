С 1 марта изменится начисление ряда социальных выплат: Кому сделают прибавку

С 1 марта получат прибавку к пенсии люди, достигшие 80 лет. Как только человек достигает этого возраста, он получает повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Такую же прибавку получат и те, кому будет установлена I группа инвалидности. Тут стоит отметить, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз прибавку он не получает. Делают её по одному из оснований: или инвалидность, или возраст старше 80 лет. Такое пояснение сделала юрист Елена Кузнецова.