С 1 февраля повысят социальные выплаты: Кого ждёт прибавка и сколько она составит

В Социальном фонде России сообщили, что перечислили дополнительную выплату всем ветеранам Великой Отечественной войны. Она приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей. Она разово предоставляется людям, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

— С 1 января 2024 года вступили в силу изменения и нововведения в социальной сфере. Социальный фонд проиндексирует пенсии и автоматически пересчитает размеры детских пособий. Фонд также переходит на проактивное оформление пенсий по потере кормильца, а также надбавок за северный стаж, — пояснили в СФР.

Часть индексаций уже прошла с 1 января, а часть ожидается 1 февраля. Причём затронет она и пенсионеров, и семьи с детьми, и инвалидов, и малообеспеченных граждан.

С 1 февраля 2024 года будут проиндексированы многие социальные выплаты. Так, например, повысят пособия, предусмотренные для семей с детьми. В частности, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при рождении ребёнка. Вырастут ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам, гражданам, пострадавшим от радиации, социальное пособие на погребение. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова. Предварительно, размер индексации составит 7,5%.

— При этом регионы также могут установить у себя дополнительные меры соцподдержки и сделать прибавку ещё и на местном уровне, — добавила Ирина Белова.

С 1 февраля СФР проиндексирует на 7,5% материнский капитал. Размер выплат на первого ребёнка вырастет на 44 тысячи рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребёнка увеличится на 58 тысяч рублей и достигнет 833 800,37 рубля.

В СФР рассказали, что если семья получила материнский капитал и уже потратила часть денег, то прибавку сделают только на его остаток. Например, на сертификате осталось 135 тысяч рублей. Тогда эта сумма будет проиндексирована на 7,5%. Узнать остаток маткапитала можно на портале «Госуслуги».

— Тут стоит напомнить, что с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, которые имеют российское гражданство на момент появления ребёнка. Деньги выплачиваются на ребёнка, который является гражданином России по рождению, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Кстати, в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63 года.

В СФР также пояснили, что меняются и минимальные требования для получения страховой пенсии. Для получения страховой пенсии теперь нужно минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.