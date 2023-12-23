Как вернуть часть денег за лечение и образование детей: проверенные способы

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база доходов физического лица. В России существует несколько видов налоговых вычетов, в том числе за образование и лечение. В данной статье мы рассмотрим, как можно получить налоговый вычет за обучение детей и оплату медицинских услуг для себя и своей семьи.

Весной 2023 года был принят закон о повышении социальных налоговых вычетов. Что это означает?

Все просто: если вы потратили деньги на лечение и покупку медикаментов, покупали медицинскую страховку, платили за обучение (свое, близких родственников или ребенка), заключали договор добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, государство может вернуть вам часть этих денег. Возврат осуществляется из НДФЛ (13%), которые вы заплатили.

Кстати, в этом году появился вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить за расходы, понесенные с 2022 года. Это может быть, например, покупка абонемента в бассейн или физкультурно-оздоровительный центр — как для вас, так и для ваших детей.

Сколько можно получить?

Сейчас вернуть можно до 15 600 рублей в год вместе за лечение, обучение и другие услуги, указанные выше. Максимальная сумма для расчета вычета составляет 120 000 рублей. Но уже начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть 19 500 рублей, так как максимальную сумму расчета увеличили до 150 тыс. Оформить вычет можно в течение 3 лет. Если за один год весь вычет вы не используете, перенести остаток на следующий год будет нельзя, он сгорит.

Вычет за образование детей

Если вы хотите вернуть деньги за обучение ребенка, максимальная сумма налога на возврат составляет — 6 500 рублей в год (13% от 50 000 рублей). Для расходов с 2024 года этот лимит составит уже 14 300 рублей (13% от 110 000 рублей).

Получить налоговый вычет можно получить за обучение ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он обучается на дневном/очном отделении учебного заведения, а само заведение должно иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Это может быть детский садик, школа, вуз, а также различные кружки и секции. Учтите, что оплата образовательных услуг должна производиться именно тем родителем, который претендует на получение вычета. Сохраняйте договор с образовательным учреждением и документы об оплате.

Если вы планируете получить налоговый вычет за обучение ребенка, не платите за несколько лет вперед. «Если вы одномоментно заплатите 300 тыс. рублей за три года обучения, то получите столько же, сколько получили бы, отдав 120 тыс. рублей. Для получения вычета выгодно каждый год отдавать по 100 тыс. рублей», — такой полезный совет дается в разъяснительной статье на сайте Государственной Думы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вычет за лечение

Вернуть можно деньги как за свое лечение, так и за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет. Кстати, получить вычет можно и за лечение детей до 24 лет, если они обучаются очно. Учитывайте, что расчет вычета включает в себя оплату медицинских услуг, покупку лекарств и добровольное медицинское страхование. Обязательно сохраняйте все подтверждающие документы!

Какие потребуются документы

Для получения вычета за обучение ребенка это договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежки) и справка, подтверждающая очную форму обучения ребенка в соответствующем году.

Для получения вычета за лечение — договор с медицинским учреждением, справка об оплате медицинских услуг, оформленный рецептурный бланк, платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов.

Если вы хотите получить вычет за медстраховку, нужно будет предоставить договор или полис ДМС, а также платежные документы.

На всякий случай уточняйте перечень требуемых документов на сайте ФНС.

Где получить вычет

Получить вычет можно в налоговой инспекции или у своего работодателя.

Заявление в налоговую на его получение можно подать только после окончания года. Но можно подать документы работодателю, и тогда он просто перестанет удерживать с вас НДФЛ, пока не вернет вам все положенные деньги.

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