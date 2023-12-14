Рука ЦБ на плече брокера: кто больше потеряет от новых нормативов

ЦБ обяжет брокеров с 1 апреля 2025 года делить розничных инвесторов на три категории с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, следует из проекта указания регулятора, который опубликован на федеральном портале документов. При этом добавляется новая категория — для инвесторов начальным уровнем риска.

Ранее ЦБ планировал сделать это в 2024 году, но после обсуждения проекта документа с участниками рынка, решил отложить введения новых нормативов на год.

Категория будет указываться в договоре о брокерском обслуживании и в зависимости от категории клиенту будут предоставлять консервативные услуги или с повышенным риском, включая маржинальную торговлю.

Сейчас брокер сам делит клиентов на две категории в зависимости от их суммы активов и опыта — с особым уровнем риска (КСУР) и с повышенным (КПУР). В новую категорию с начальным уровнем риска внесут неквалифицированных инвесторов с суммой всех активов менее 3 млн рублей, включая стоимость ценных бумаг, драгметаллов, денежных средств, и, если это новые клиенты брокера. В остальные две категории — с особым уровнем риска и с повышенным — войдут две действующие (КСУР или КПУР).

В категорию со стандартным или повышенным уровнем риска клиента внесут при соблюдении одного из трех условий, которые уже используются брокером при определение КСУР или КПУР:

Стоимость всех активов на счете клиента должна быть не менее 3 млн рублей. У клиента есть опыт маржинальной торговли не менее 1 года, обслуживается брокером не менее 180 дней, из которых не менее 5 дней клиент сам заключал сделки с фьючерсами и опционами, другими производными финансовыми инструментами, а сумма его активов превышает 600 тыс. рублей. Клиент ранее признан квалифицированным инвестором.

Брокеры по формуле будут рассчитывать категорию клиента — в ней учитывается и стоимость портфеля клиента и размер маржи.

ЦБ летом объяснял свои планы ввести категорию клиентов с начальным уровнем риска желанием снизить кредитное плечо, предоставляемого брокером, на 30−40%. Новички с таким заниженным маржинальным плечом будут торговать в течение одного года после прихода на финансовый рынок.

«Банк России продолжает заботиться о новичках на российском фондовом рынке, — пояснила эксперт по инвестициям Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy. — Еще летом ЦБ предлагал ограничить размер плеча при маржинальных сделках. Напомню, маржинальные сделки — операции с использованием заемных средств. Инвестор берет в долг у брокера для того, чтобы увеличить размер своей позиции и получить большую прибыль. За это брокер требует комиссию».

Но при этом в этой же пропорции вырастают и потенциальные убытки, когда котировки неожиданно меняются вопреки ожиданиям инвестора. В итоге многие начинающие инвесторы быстро лишаются своих сбережений.

Поэтому ЦБ в рамках этого нововведения предложил создать новую категорию инвесторов, включающую клиентов — новичков, у которых будет минимальный уровень риска. К категории новичков ЦБ относит инвесторов с опытом маржинальной торговли менее 1 года. С апреля 2025 года это решение вступит в силу.

«Брокеры всегда работали над тем, чтобы привлечь большее количество клиентов. Новому клиенту без опыта можно “продать” идею вложения в актив, или идею максимизации прибыли с помощью маржинальных позиций. Брокер заинтересован в этом материально, так как получает комиссию со всех сделок, как прибыльных, так и убыточных. А также процент от тех средств, которые брокер дает инвестору в долг для открытия маржинальной позиции», — пояснила эксперт.

Новая категория риска может уберечь новичков от больших потерь, так как с этим статусом они смогут взять меньшую сумму в долг у брокера. А значит, меньше потерять, если цена актива пойдет не в ту сторону, в которую рассчитывал инвестор. Ольга Гогаладзе эксперт по инвестициям

«Это скажется и на прибылях брокерских компаний, несколько снизив комиссионную выручку. Но вряд ли эффект будет значительным. Доход от маржинальных сделок — важная, но не основная часть в структуре выручки брокеров», — считает Ольга Гогаладзе.

«ЦБ РФ решает задачу как оставить квалам возможность торговать с плечом и при этом снизить риски, если у них опыт маржинальной торговли менее года. По идее — да, этот инструмент снизит возможные потери новой категории инвесторов», — отметил представитель Ассоциации развития финансовой грамотности.

Ранее регулятор уже предпринимал попытки ограничить неопытных инвесторов от необдуманных потерь на бирже. По предложению ЦБ РФ с 1 апреля 2022 года заработал закон о разделении инвесторов на две категории — квалифицированных и неквалифицированных. Но вскоре Банк России предложил изменить основной критерий, по которому определяется квалифицированный инвестор — вместо накоплений для статуса «квала» ему необходимо иметь не стоимость активов не менее 6 млн рублей, а уровень годового дохода свыше 6 млн рублей. В целом предлагается повысить для «квалов» имущественный ценз до 24 млн рублей. По оценке ЦЬ РФ, квалифицированные инвесторы владеют более 70% активов на рынке ценных бумаг России и обеспечивают его ликвидность.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.