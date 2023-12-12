Великолепный век: свадебный сезон в Индии грозит изменить рынок золота

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259744&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За октябрь стоимость золота преодолела спад и подорожала на 6,8%, завершив месяц на отметке 1997 долларов за тройскую унцию. Это стало самым высоким показателем закрытия второго осеннего месяца за всю историю наблюдений. В ноябре драгоценный металл смог пробить отметку в 2000 долларов и продолжил расти.

Самые большие потребители золота

Крупнейшие потребители золота в мире — Китай и Индия. Центробанки этих стран покупают большие объемы в резервы, а индийская и китайская ювелирная промышленность потребляет больше всего золота для изготовления драгоценностей, которые любят жители двух стран.

В Индии пик продаж золотых украшений происходит в сезон свадеб: индусы проводят церемонии традиционно с ноября по февраль.

Кроме этого, они верят в силу драгметалла — в виде украшений, слитков и монет у населения страны накоплено порядка 25 000 тонн золота.

Внезапно подорожавшее золото заставляет все больше индусов экономить — они не покупают, а обменивают старые золотые украшения на новые, согласно данным Индийской ассоциации торговцев драгоценными камнями и ювелиров.

Китай празднует Новый год по Лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. Новый год по китайскому календарю в этот раз наступит 10 февраля 2024 года. Праздник продлится с 10 по 24 февраля. В это же время, вместе с Новым годом, китайцы отмечают праздник весны. Покупка изделий и подарков из золота — давняя традиция в Поднебесной. Считается, что золото приносит удачу: драгметалл был одним из атрибутов власти императоров в Китае.

Поэтому праздничные дни оказывают огромную поддержку не только местным ювелирам и китайской экономике (за счет всплеска расходов населения), но и глобальному рынку в целом.

Дорогой популярный драгметалл и падающие доходы населения на фоне растущей угрозы рецессии в ЕС и США снизили спрос на золото в мире в целом, а не только в Китае и Индии, на 6%, до 1147,5 тонны в третьем квартале 2023 года. Причина: вялый спрос на слитки и монеты, а также со стороны центральных банков, сообщил Всемирный совет по золоту (WGC).

Немного статистики

Спрос на золото в Китае, крупнейшем в мире потребителе золота, незначительно вырос — на 1,7% до 247 тонн в третьем квартале этого года с 242,7 тонны в период прошлого года.

В это время спрос на золото в Индии, второй по величине стране-потребителе золота в мире, вырос заметнее — на 10% до 210,2 тонны с 191,7 тонны год назад.

Мировой спрос на ювелирные изделия снизился на 1% до 578,2 тонны в третьем квартале этого года с 582,6 тонны за аналогичный период прошлого года.

«Высокие цены на золото и экономическая неопределенность стали ключевым фактором годового спада, особенно на некоторых наиболее чувствительных к ценам рынках Азии и Ближнего Востока», — отмечаю аналитики WGC.

Китай пережил разочаровывающий третий квартал, поскольку потребители неохотно покупали из-за очень высокой местной ценовой надбавки, что усиливает ожидания коррекции цен.

Хотя спрос на ювелирные изделия продолжает оставаться относительно стабильным, несмотря на очень высокие цены в этом году, некоторые риски для этого сектора экономики сохраняются. Это объясняется нестабильным экономическим сценарием на многих рынках и продолжающимся давлением на потребителей из-за кризиса стоимости жизни.

Что может поднять цену золота до $2400

«Основной фактор ожидаемого многими роста цены тройской унции вплоть до $2400, а возможно, даже и выше — разворот монетарной политики ФРС США в следующем году в сторону снижения учётной процентной ставки», — считает Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.

По его мнению, само по себе это действие должно по закону рынка воздействовать в направлении снижения курса доллара.

«Но если сворачивание произойдёт на фоне устойчиво высокой инфляции — что лично я вижу как базовый сценарий, то к снижению доллара добавится ещё и снижение его покупательной способности, что вызовет всплеск интереса к активам-убежищам — золоту и биткоину. Традиционные сезонные факторы поддержки — такие как китайский Новый год и сезон свадеб в Индии — также внесут свои стандартные вклады в рост», — отметил экономист.

«Цена на золото начала расти от минимумов октября с небольшой коррекцией в начале ноября и последующим ростом во второй половине ноября. Пика цена достигла 4 декабря. Цена на максимуме составила $2145,79», — напомнила экономист, эксперт по инвестициям и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Рост этого актива в большей мере обоснован тем, что мировые рынки находятся в процессе переоценки действий центральных банков. Падает доходность государственных облигаций в США и в Еврозоне. «Снижение доходности облигаций повышает интерес инвесторов к иным активам, которые начинают расти: Bitcoin, золото и прочее», — считает она.

При этом с начала октября начал падать индекс доллара. Его падение и доходности облигаций вызвали ралли в золоте. Влияют и иные факторы, например, конфликт на Ближнем Востоке. Он заставляет консервативных инвесторов отказываться от более рисковых активов и выбирать надежные варианты. Обострение конфликта может привести к росту биржевых товаров и золота, в частности, считает Ольга Гогаладзе.

Индия также вносит свою лепту в изменение цен на золото, отмечает эксперт. В этой стране сезон свадеб выливается в большой спрос — население покупает золото для свадебных обрядов. «Подтверждается эта тенденция и иными странами. Например, в этом году много индийских свадеб проходит в ОАЭ. Ювелиры в Дубае отмечают рост потребления золотых изделий на 20−30% в сентябре. Кроме того, на ноябрь пришелся праздник Дивали. Перед ним спрос на золото также повышается», — рассказала Ольга Гогаладзе.

Что касается Китая, то он не оказал значительного влияния на цену драгметалла, так как спрос там почти не изменился (+1,7%). Китайцы не активно покупали золотые изделия из-за высоких цен.

«То есть рост золота в большей мере обосновывается тем, что мировые рынки переоценивают действия центробанков стран. Такие тенденции говорят о том, что мировые рынки осознают, что цикл повышения ставок закончен и начинают готовиться к снижению ставок в 2024 году», — считает Ольга Гогаладзе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​