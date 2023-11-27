Цены на золото выросли до максимума с середины мая

Стоимость декабрьского контракта на золото на бирже CME в начале торгов в понедельник, 27 ноября, выросла на 0,8% — до $2018,9 за унцию. Котировки драгоценного металла выросли до максимального уровня за последние полгода. В предыдущий раз на этом уровне золото торговалось 16 мая 2023 года.

По состоянию на 14:21 фьючерсы на золото на бирже CME прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2014,9 за унцию.

Цены на золото выросли до более чем шестимесячного максимума на торгах в понедельник. Повышению спроса на драгоценный металл способствовали ослабление курса доллара и надежды на прекращение повышения процентных ставок в США, а также технические факторы пишет Reuters.

Cтоимость золота находится примерно на $53 ниже исторического максимума, который, по данным агентства, был зафиксирован в августе 2020 года на уровне $2072,49 за унцию.

Индекс доллара DXY снизился на 0,1% по отношению к корзине основных валют, до минимума более чем за два месяца. Ослабление курса доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют, пишет агентство.

Кроме того, позитивным фактором для золота стали ожидания инвесторов того, что в 2024 году ФРС США перейдет к снижению ставки, а текущий цикл ее повышения уже окончен.

Рост цен на золото можно объяснить и тем, что оно наконец преодолело важную отметку $2000, рассказал старший аналитик рынков OANDA Крейг Эрлам. По его мнению, этот рост является чисто техническим и обусловлен в том числе данными об инфляции в США на прошлой неделе и отчете о рынке труда.