Цены на золото выросли до максимума с середины мая
Стоимость золота превысила $2000 за унцию. Котировки выросли до максимального уровня за последние полгода на фоне ослабления доллара и ожиданий окончания цикла повышения процентных ставок в США.
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Стоимость золота превысила $2000 за унцию. Котировки выросли до максимального уровня за последние полгода на фоне ослабления доллара и ожиданий окончания цикла повышения процентных ставок в США.
Стоимость декабрьского контракта на золото на бирже CME в начале торгов в понедельник, 27 ноября, выросла на 0,8% — до $2018,9 за унцию. Котировки драгоценного металла выросли до максимального уровня за последние полгода. В предыдущий раз на этом уровне золото торговалось 16 мая 2023 года.
По состоянию на 14:21 фьючерсы на золото на бирже CME прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2014,9 за унцию.
Cтоимость золота находится примерно на $53 ниже исторического максимума, который, по данным агентства, был зафиксирован в августе 2020 года на уровне $2072,49 за унцию.
Индекс доллара DXY снизился на 0,1% по отношению к корзине основных валют, до минимума более чем за два месяца. Ослабление курса доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют, пишет агентство.
Кроме того, позитивным фактором для золота стали ожидания инвесторов того, что в 2024 году ФРС США перейдет к снижению ставки, а текущий цикл ее повышения уже окончен.
Рост цен на золото можно объяснить и тем, что оно наконец преодолело важную отметку $2000, рассказал старший аналитик рынков OANDA Крейг Эрлам. По его мнению, этот рост является чисто техническим и обусловлен в том числе данными об инфляции в США на прошлой неделе и отчете о рынке труда.
Цены на золото могут вырасти до рекордных за всю историю $2500 за тройскую унцию, прогнозирует управляющий директор и эксперт по техническому анализу в исследовательской компании Fundstrat Марк Ньютон. Он полагает, что золото начало двигаться в сторону новых исторических максимумов. По оценкам аналитика, нынешний рост должен открыть золоту дорогу в диапазон $2060−2080 за унцию. Пробой уровня сопротивления в $2080 быстро приведет к росту котировок еще выше.