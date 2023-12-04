Золото подорожало до исторического рекорда в $2100

Как уточняет агентство, интерес к золотым слиткам среди трейдеров вырос на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Еще одним фактором AFP называет замедление инфляции, на фоне чего появились спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить ставки. Это мнение закрепилось после того, как 1 декабря глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что уровень ставок «находится на ограничительной территории», и это «вселило надежду, что ФРС может вскоре начать их снижение». Bloomberg заявил, что трейдеры видят 60%-ную вероятность такого шага уже в марте 2024 года.