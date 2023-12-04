Золото подорожало до исторического рекорда в $2100

Как уточняет агентство, интерес к золотым слиткам среди трейдеров вырос на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Еще одним фактором AFP называет замедление инфляции, на фоне чего появились спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить ставки. Это мнение закрепилось после того, как 1 декабря глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что уровень ставок «находится на ограничительной территории», и это «вселило надежду, что ФРС может вскоре начать их снижение». Bloomberg заявил, что трейдеры видят 60%-ную вероятность такого шага уже в марте 2024 года.
В конце ноября котировки золота на мировом рынке поднялись выше $2050 за тройскую унцию, обновив семимесячный максимум. Аналитики считают, что дальнейшее повышение котировок металла не будет значительным, и не исключают падения цен к концу года до $1,9 тыс.