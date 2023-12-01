Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций четыре месяца подряд

Иностранные инвесторы продавали китайские акции четвертый месяц подряд в ноябре. Это стало самой продолжительной чередой продаж на фоне опасений по поводу восстановления экономики Китая, пострадавшей из-за проблем в секторе недвижимости, пишет Bloomberg.
Иностранцы продали акций на 1,8 млрд юаней ($252 млн) в чистом выражении, на фоне того, что китайский индекс продолжает падать.
В ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1%, и это был худший показатель среди основных мировых индексов. В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее — в октябре. На закрытии 1 декабря CSI 300 составлял 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы были разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не впечатлили, говорил стратег Saxo в Гонконге Редмонд Вонг.
Результаты CSI 300 резко контрастируют с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки.
Bloomberg обращает внимание на то, что отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 млрд юаней с августа по октябрь, пишет Bloomberg. Эти оттоки немного компенсировали покупки китайских бумаг 30 ноября в преддверии ребалансировки индексов MSCI, которые оказались самыми высокими с июля, отмечает агентство.
Второй по величине фондовый рынок в мире продолжает падать, несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости.
Регулирующие органы составляют список из 50 застройщиков, имеющих право на различное финансирование, сообщал Bloomberg 20 ноября. Хотя это помогло акциям застройщиков, настроения инвесторов остаются негативными.
Ранее Bloomberg сообщал, что крупные инвесткомпании в Китае запрещают своим аналитикам давать негативные комментарии, которые указывают на ожидаемое падение рынков. Издание отмечало, что инвесторы все больше обеспокоены тем, что власти страны ограничивают доступ к прозрачным данным и исследованиям о второй по величине экономике мира.