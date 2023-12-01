Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций четыре месяца подряд

Иностранные инвесторы продавали китайские акции четвертый месяц подряд в ноябре. Это стало самой продолжительной чередой продаж на фоне опасений по поводу восстановления экономики Китая, пострадавшей из-за проблем в секторе недвижимости, пишет Bloomberg.

Иностранцы продали акций на 1,8 млрд юаней ($252 млн) в чистом выражении, на фоне того, что китайский индекс продолжает падать.

В ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1%, и это был худший показатель среди основных мировых индексов. В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее — в октябре. На закрытии 1 декабря CSI 300 составлял 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы были разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не впечатлили, говорил стратег Saxo в Гонконге Редмонд Вонг.

Результаты CSI 300 резко контрастируют с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки.

Bloomberg обращает внимание на то, что отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 млрд юаней с августа по октябрь, пишет Bloomberg. Эти оттоки немного компенсировали покупки китайских бумаг 30 ноября в преддверии ребалансировки индексов MSCI, которые оказались самыми высокими с июля, отмечает агентство.

Второй по величине фондовый рынок в мире продолжает падать, несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости.

Регулирующие органы составляют список из 50 застройщиков, имеющих право на различное финансирование, сообщал Bloomberg 20 ноября. Хотя это помогло акциям застройщиков, настроения инвесторов остаются негативными.