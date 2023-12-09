Россиянам рассказали, во что вложить новогоднюю премию

Премии, пусть и годовые, в разных сферах разные. Если у сотрудников технологических компаний это могут быть несколько окладов, то в большинстве случаев это один оклад. Так называемая 13-я зарплата. Будем исходить из того, что размер такой премии составляет 50-ти до 100 тысяч рублей. Если больше, то мы рады за вас!

Как использовать 13-ю зарплату с пользой, не потратить ее впустую, а инвестировать с выгодой?

Первым делом стоит закрыть долги или снизить кредитную нагрузку, если они у вас есть, советует специалист.

«Уровень закредитованности россиян растет год от года, в настоящее время более 20 млн граждан имеют проблемы с выплатой долгов банкам, а это почти половина всех заемщиков страны (всего их — 47 млн). Новогоднюю премию можно использовать, чтобы закрыть кредит или его часть, также можно направить средства на рефинансирование займа. Завершить уходящий год без долгов или хотя бы частично их закрыть — хороший способ облегчить себе жизнь в дальнейшем», — пояснил он.

Второй способ потратить с пользой — вложиться в образование и здоровье детей. Премию можно использовать, чтобы приобрести ребенку компьютер или планшет (электроника дорожает и будет дорожать), а гаджеты необходимы школьникам для учебы.

Одновременно такая покупка может стать подарком на Новый год. Либо можно эту сумму отложить на будущее, с прицелом на получение образования вашего ребенка в ВУЗе.

С учетом того, сколько сейчас стоят некоторые медицинские услуги (стоматология, например), можно использовать премию, чтобы решить имеющиеся медицинские проблемы у кого-либо из членов вашей семьи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259744&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если ничего срочного и важного не оттягивает финансы на себя, то можно купить валюту или и драгоценные металлы. Это самый простой и очевидный способ защитить свои средства от девальвации рубля, многие россияне создают финансовую подушку безопасности таким путем. Покупка инвестиционных монет или слитков из драгметаллов — это уже инвестиция на вашу будущую пенсию. Например, золото и серебро с 2000 года подорожали в несколько раз. Если приобретать такие активы в течение 10−15 лет или дольше, к выходу на пенсию вы будете иметь солидный капитал.

Четвертый способ — открыть или пополнить накопительный счет в банке. Это выгодный и удобный инструмент, т.к. по накопительному счету нет требований по сроку размещения или вносимой сумме. Достаточно на объем премии открыть счет и ежемесячно его пополнять на небольшую сумму, чтобы по итогам года получить в итоге значительно больше. В настоящее время банки предлагают накопительные счета со средней доходностью 8−14%, а некоторые — выше учетной ставки в 15% годовых.

Пятый способ — покупка акций и облигаций. Суммы в 50−100 тысяч рублей будет достаточно, чтобы сформировать первоначальный портфель из ценных бумаг. Стоит обратить внимание на акции ведущих российских компаний, а также на корпоративные облигации с доходностью выше 10%.

Вариантов использования новогодней премии с выгодой много. Главное не инвестировать эти средства в рисковые активы (криптовалюты, например), потому что в таком случае есть больше перспектив потерять все, резюмирует Максим Глазков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».