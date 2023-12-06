Дороже ЦБ: куда инвестировать в период высоких ставок

Последнее повышение ключевой ставки советом директоров Банка России произошло 27 октября текущего года, тогда процент повысили с 13 до 15 годовых. На следующем заседании регулятора, намеченном на 15 декабря, ключевую ставку могут повысить еще раз, прогнозируют опрошенные аналитики.

ЦБ будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, пока годовая инфляция не снизится до 4−4,5%, а это, по оценке регулятора, произойдет не ранее 2024 года. Это значит, что в ближайшее время ставки — в том числе по вкладам и займам — будут двузначными. Но означает ли это, что вклад становится более привлекательным?

«В период высоких ставок уместно наращивать долю облигаций и сокращать долю акций. И чем дольше ожидается такой период, тем большую часть портфеля стоит переориентировать в облигации, поскольку акциям трудно или даже невозможно расти в условиях недоступности кредитов», — ответил Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Доля облигаций и акций в портфеле инвестор подбирает в зависимости от риск-профиля (сколько он готов потерять без угрозы для своего финансового благополучия), который заполняется при покупке продукта в приложении банка или инвесткомпании. Например, банки сейчас предлагают вклады даже под 17%, согласно данным финансовой платформы Финуслуги Московской биржи. Это самый надежный уровень вложений. На втором месте по сочетанию риск-надежности — гособлигации (ОФЗ), на третьем — облигации банков и компаний, на третьем — акции.

В России доступны продукты с оптимальным сочетанием риска-доходности в период высоких ставок и неопределенности на рынке акций:

Вклады. Этот инструмент предлагает самое лучшее соотношение риска и доходности, а проценты могут быть одними из самых низких на рынке. Но нужно учитывать, что сейчас период высоких ставок, и, например, доходность под 20% годовых в прошлом году сложно было найти на рынке, а банки предлагали вклады с такой ставкой на полгода. ПИФы. Паи можно покупать-продавать через банк в режиме онлайн. Если открыть брокерский счет, то можно покупать и продавать паи напрямую на бирже — это называется биржевой ПИФ (БПИФ). В условиях высоких ставок могут быть выгодными денежные ПИФы — в них комбинируются вложения во вклады и облигации. ИИС с готовой стратегией — это индивидуальные инвестсчета с разной долей инвестиций в облигации (ОФЗ и корпоративные) и акции, инструменты денежного рынка или только в ОФЗ, корпоративные бумаги. Принцип такой же как при открытии вклада, а еще гарантируется возврат уплаченных налогов за предыдущий год, но на сумму не более 52 тыс. рублей каждый год при условии открытия счета на 400 тыс. рублей и пополнения ИИС на эту сумму ежегодно. ИИС не имеет срока действия, но его рекомендуется не закрывать раньше трех лет, иначе придется вернуть полученные налоговые вычеты. Облигации. Если инвестор открыл брокерский счет, а по данным ЦБ, свыше 35 млн россиян открыли такой счет, то можно подобрать собственный портфель облигаций. Это почти так же надежно как вклад, но с доходностью на 1−5 процентных пунктов выше. После ОФЗ по оптимальному соотношению риска-доходности идут облигации крупных компаний — «голубых фишек» ( и т. д. Такая плавающая доходность помогает защититься от роста инфляции, ставок. . Если инвестор открыл брокерский счет, а по данным ЦБ, свыше 35 млн россиян открыли такой счет, то можно подобрать собственный портфель облигаций. Это почти так же надежно как вклад, но с доходностью на 1−5 процентных пунктов выше. После ОФЗ по оптимальному соотношению риска-доходности идут облигации крупных компаний — «голубых фишек» ( список указан на сайте Мосбиржи). Сейчас многие обсуждают возможности облигаций с переменной доходностью — их называют флоатерами. Купон такой облигации рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ, инфляции или ставки межбанковского рынка RUONIA. Например, ставка выросла, вырос и размер купона, хотя цена облигации снизиласьТакая плавающая доходность помогает защититься от роста инфляции, ставок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наиболее привлекательный момент для формирования портфеля из облигаций наступит при приближении пика по ключевой ставке (чем выше ставка, тем ниже цены облигаций), но лучшей стратегией считается поступательное наращивание доли портфеля в облигациях.

Дело в том, что многие заранее покупают облигации в ожидании повышения ставки, поэтому цена облигаций также растет. Для этого лучше открыть брокерский счет или ИИС с возможностью самостоятельного инвестирования (счет типа Б для налогового вычета с дохода).

Когда ЦБ РФ будет повышать ставку или снижать, то цена облигаций будет меняться и в этом случае можно продавать или докупать ОФЗ на свой счет. ИИС с доверительным управлением исключает такую возможность. Доходность такого низкорискованного портфеля не должна превышать размер ключевой ставки плюс 2−3 процентных пункта.

Можно найти корпоративные облигации и с большой доходностью, но в этом случае возрастает риск — ряд компаний с низким долговым рейтингом занимают на рынке под больший процент, поэтому их облигации предлагают большую доходность. Дефолт по облигациям встречается редко в России, но возможны пропуски купонных выплат или погашение облигаций с нарушением графика.

«Сейчас консенсус на рынке сводится к тому, что высокие ставки продержатся не менее еще одного квартала. Это значит, что более половины портфеля (60% и более) можно держать в облигациях. В ОФЗ с фиксированным купоном ставки сейчас ниже 15%; поэтому лучше отдать предпочтение корпоративным (долгам крупных компаний) либо государственным облигациям с плавающим купоном (привязанным к RUONIA)», — считает Валерий Емельянов.

Среди акций на период высокой ставки лучше оставлять наименее закредитованные компании (с низким долгом). Они будут не так падать в цене, пока займы на рынке дорогие. Но ближе ко времени разворота ставки вниз компании-должники, наоборот, могут расти быстрее. Если нет желания и времени сортировать компании по размеру долга, можно просто взять самые крупные и ликвидные фишки из ключевых отраслей экономики примерно в разных долях. Часть из них лучше пройдет период высоких ставок, часть хуже, но на горизонте от года и более (а акции всегда желательно брать на долгий срок), их доходность в любом случае будет выше, чем у облигаций. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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