Перегнать ЦБ: банки снова наращивают проценты по вкладам

По данным аналитического центра Финуслуг, темпы роста ставок по вкладам ускорились, при этом ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев растут быстрее долгосрочных вкладов, за счет новогодних предложений банков.

За неделю с 27 ноября по 3 декабря ставки по вкладам изменили 17 банков из топ-50, из них 5 банков — входят в топ-20 крупнейших кредитных организаций.

Темпы роста ставок вкладов на 3 и 6 месяцев по-прежнему опережают вклады на 12 месяцев. Максимальные ставки в топ-20 банков превысили 17% — такую доходность предлагают уже 3 крупных банка.

По вкладам, которые можно открыть онлайн на Финуслугах, средняя доходность изменилась на 0,01−0,15 процентных пункта. Индекс ставок на 6 месяцев превысил 14% годовых. Средние ставки составляют 12,94−14,02% годовых. Максимальные ставки на Финуслугах достигают 17,4% годовых.

Доходность вкладов на три месяца

За прошедшую неделю средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-50 банках выросла на 0,18 процентных пункта и составляет 12,97% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах выросла на 0,07 процентных пункта и составляет 13,35% годовых.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259572&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наиболее выгодное предложение по вкладам на три месяца на Финуслугах у МКБ — 17% годовых.

Доходность вкладов на шесть месяцев

Средняя ставка по банковским вкладам на срок шесть месяцев в топ-50 банках выросла на 0,19 процентных пункта и составляет 13,35% годовых. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев, доступным онлайн на Финуслугах, выросла на 0,15 процентных пункта и составляет 14,02% годовых.

Максимальную ставку на Финуслугах предлагают Банк ДОМ.РФ — 17,4% годовых.

Доходность вкладов на год

Средняя ставка по вкладам на год в топ-50 банках выросла на 0,07 процентных пункта и составляет 12,44% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах незначительно снизилась — на 0,01 процентных пункта и составляет 12,94% годовых.

Максимальную ставку по годовым вкладам на Финуслугах предлагает Первоуральскбанк — 14,55% годовых.

«На ближайшем горизонте в банках нет проблем с ликвидностью и угрозы оттока средств, поэтому, хотя ставки и продолжают расти в ожидании ближайшего заседания Банка России, это происходит достаточно плавно». — прокомментировал изменения банков по доходности вкладов Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги.

По его мнению, банки, скорее, занимают выжидательную позицию: если Банк России повысит ключевую ставку 15 декабря, изменения также пройдут по всей линейке вкладов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».