Перегнать ЦБ: банки снова наращивают проценты по вкладам

По данным аналитического центра Финуслуг, темпы роста ставок по вкладам ускорились, при этом ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев растут быстрее долгосрочных вкладов, за счет новогодних предложений банков.
За неделю с 27 ноября по 3 декабря ставки по вкладам изменили 17 банков из топ-50, из них 5 банков — входят в топ-20 крупнейших кредитных организаций.
Темпы роста ставок вкладов на 3 и 6 месяцев по-прежнему опережают вклады на 12 месяцев. Максимальные ставки в топ-20 банков превысили 17% — такую доходность предлагают уже 3 крупных банка.
По вкладам, которые можно открыть онлайн на Финуслугах, средняя доходность изменилась на 0,01−0,15 процентных пункта. Индекс ставок на 6 месяцев превысил 14% годовых. Средние ставки составляют 12,94−14,02% годовых. Максимальные ставки на Финуслугах достигают 17,4% годовых.
Доходность вкладов на три месяца
За прошедшую неделю средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-50 банках выросла на 0,18 процентных пункта и составляет 12,97% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах выросла на 0,07 процентных пункта и составляет 13,35% годовых.
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Наиболее выгодное предложение по вкладам на три месяца на Финуслугах у МКБ — 17% годовых.
Доходность вкладов на шесть месяцев
Средняя ставка по банковским вкладам на срок шесть месяцев в топ-50 банках выросла на 0,19 процентных пункта и составляет 13,35% годовых. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев, доступным онлайн на Финуслугах, выросла на 0,15 процентных пункта и составляет 14,02% годовых.
Максимальную ставку на Финуслугах предлагают Банк ДОМ.РФ — 17,4% годовых.
Доходность вкладов на год
Средняя ставка по вкладам на год в топ-50 банках выросла на 0,07 процентных пункта и составляет 12,44% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах незначительно снизилась — на 0,01 процентных пункта и составляет 12,94% годовых.
Максимальную ставку по годовым вкладам на Финуслугах предлагает Первоуральскбанк — 14,55% годовых.
«На ближайшем горизонте в банках нет проблем с ликвидностью и угрозы оттока средств, поэтому, хотя ставки и продолжают расти в ожидании ближайшего заседания Банка России, это происходит достаточно плавно». — прокомментировал изменения банков по доходности вкладов Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги.
По его мнению, банки, скорее, занимают выжидательную позицию: если Банк России повысит ключевую ставку 15 декабря, изменения также пройдут по всей линейке вкладов.
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