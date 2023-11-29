За большим процентом: нужно ли нести сбережения в банки сейчас
Ставки по вкладам могут еще немного подрасти.
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Ставки по вкладам могут еще немного подрасти.
Россияне продолжают всё активнее нести деньги в банки. За 10 месяцев 2023 года объем вкладов физических лиц увеличился на 24% и превысил 41 трлн рублей. Возросший интерес населения к срочным депозитам объясняется резким повышением ключевой ставки Банка России, которая потянула за собой ставки по вкладам в коммерческих банках. Пора ли класть деньги на депозиты или подождать еще более выгодных условий, а также не грозят ли банкам финансовые проблемы из-за дорогих народных вкладов, разбирались «Известия».
Последние годы прирост вкладов россиян в банках был достаточно нестабильным, а в отдельные периоды (пандемийный 2020 год) этот показатель даже снижался. В 2022 году рост вкладов едва ли составил 6%, а объем долгосрочных депозитов и вовсе рухнул почти на треть. Это контрастировало с 2010-ми годами, когда россияне обрели уверенность в отечественной банковской системе, размещая вклады рекордными темпами.
С тех пор многое изменилось: в 2020—2022 годах ставки по депозитам в реальном выражении часто были отрицательными, то есть ниже инфляции. Пертурбации 2022 года также не добавили срочным вкладам популярности. К тому же появились интересные альтернативы: народ понес деньги на фондовый рынок, где количество брокерских счетов за считаные пару-тройку лет выросло почти в 10 раз.
2023 год, однако, вновь изменил тренды. На фоне высокой инфляции и признаков перегрева экономики ЦБ начал агрессивное повышение ставок рефинансирования: ключевая за четыре месяца выросла вдвое — с 7,5% до 15%. За ними последовали и ставки по банковским вкладам. Если на начало года средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков составляла чуть более 8%, то сейчас она достигла 13,6%. Это намного выше показателей инфляции и прогнозов на ее развитие в ближайшие месяцы.
Впрочем, есть нюансы. Во многих банках можно сейчас вложить деньги даже под 14% годовых, но это обставляется разнообразными дополнительными условиями. В одних банках максимальный процент предоставляется на короткий срок (что необычно — как правило, процент растет по мере увеличения срока размещения), в других ставка является плавающей и падает после нескольких первых месяцев. В третьих существуют разные специфические требования вроде подписки на сервисы экосистемы банка. Без всего этого ставка может оказаться намного ниже — в районе 9−11%. Но и это довольно много в сравнении с текущим уровнем инфляции в стране (7,5% в год) и тем более ожиданиями роста цен в 2024-м, когда по общему мнению, рост цен будет замедляться. В любом случае банковские вклады сейчас являются весьма привлекательным продуктом.
Но имеет ли смысл немедленно отправляться в кредитную организацию для размещения денег или стоит немного подождать, когда процентные ставки вырастут еще сильнее?
— Пока основная интрига связана с итогами заседания Банка России 15 декабря, — комментирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. — Исходя из оперативных данных Росстата, инфляция по итогам года может превысить обновленный прогноз ЦБ (7−7,5%), что не исключает дополнительного повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Кроме того, к середине декабря большинство банков должны запустить традиционные новогодние промовклады с повышенными ставками. Таким образом, целесообразно дождаться решения регулятора по ставке в середине декабря, после чего зафиксировать доходность на более длинный срок.
— На фоне продолжающегося ускорения инфляции на рынке усиливаются ожидания, что на заседании в середине декабря Банк России еще раз поднимет ключевую ставку, что также вызовет дальнейший рост депозитных ставок, — соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Кроме того, в преддверии новогодних праздников многие банки, вероятно, будут проводить различные маркетинговые акции, в рамках которых будут предлагать еще более привлекательные условия по вкладам.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что на ближайшем декабрьском заседании ЦБ РФ базовый сценарий — сохранение ключевой на текущем уровне 15%.
— При этом Банк России, естественно, будет готов и снова повышать ставку (например до 16%), если до 15 декабря не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. При таком раскладе ставки по вкладам вырастут совсем незначительно. Все-таки основная фаза роста уже точно позади.
Он добавил, что по длинным вкладам (от года) зафиксировать ставку в +16% вряд ли получится без каких-то промоакций.
— В любом случае, даже если вы ждете более высокую ставку, то проще держать средства на накопительных счетах с начислением процентов на ежедневный остаток, — считает эксперт. — На рынке есть предложения с доходностями выше 11%.
В то же время настолько сильный рост ставок по депозитам, как правило, вызывает беспокойство у регуляторов. 10 лет назад, когда российские кредитные организации увидели, что могут прекрасно финансироваться за счет населения, они также резко повышали ставки. Банк России многократно ограничивал ставки по вкладам в коммерческих банках из-за угрозы стабильности всему финансовому сектору. Может ли нынешняя ситуация также повлечь за собой негативные последствия для банков в перспективе, учитывая, что и рефинансирование «сверху» также резко усложнилось?
По словам Грицкевича, угрозы для кредитных организаций сейчас не видно.
— В настоящий момент банковская система обладает высокой устойчивостью с существенной долей активов с плавающими ставками, которые переоцениваются вслед за ключевой ставкой, — отмечает он.— Кроме того, текущий цикл повышения ключевой ставки уже находится либо на пике, либо очень близок к нему, поэтому в следующем году стоит ждать перехода ключевой ставки к снижению.
Додонов считает, что некоторые проблемы для кредитных организаций в данных обстоятельствах возникнуть могут.
— Резкий рост процентных ставок и ужесточение макропруденциального регулирования розничного сегмента будут оказывать сдерживающее влияние на кредитование населения и бизнеса в предстоящие месяцы, — считает эксперт. — Кроме того, на фоне опережающего роста стоимости фондирования можно ожидать определенного давления на чистые процентные доходы банков. В связи с этим вероятно определенное ослабление финансового результата российских банков в конце этого года, а также в следующем году. Хотя степень влияния на различных кредиторов может заметно отличаться. Кроме того, жесткая монетарная политика будет оказывать общее охлаждающее воздействие на российскую экономику — ситуация, к которой весьма чувствителен банковский бизнес.
Карпунин отмечает, что регулятору приходится выбирать оптимальную политику в текущих условиях.
— Причин для рисков финансовой стабильности сейчас нет. — полагает он. — А вот если не ужесточать денежно-кредитную политику, то среднесрочные риски сильно бы выросли, а справиться с инфляционным трендом в итоге было бы еще сложнее (потребовался бы более длинный период повышенных ставок). Так что действия ЦБ РФ выглядят оправданными и понятными.