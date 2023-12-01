Под влиянием ЦБ, экспортёров и сезонных факторов: как могут измениться валютные курсы в декабре

Как в этих условиях могут измениться курсы доллара, евро и юаня до конца года — в материале RT.

В пятницу, 1 декабря, курсы иностранных валют незначительно снижаются на Московской бирже. В начале торгов доллар дешевел на 0,34% — до 89,15 рубля, евро — на 0,13%, до 97,28 рубля, а юань — на 0,21%, до 12,46 рубля.

Российская валюта умеренно дорожает по отношению к американской, европейской и китайской на первых торгах зимы после заметного укрепления в ноябре. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже снизилась с 93,4 до 89,45 рубля, евро — с 98,84 до 97,4 рубля, а юаня — с 12,69 до 12,49 рубля. Причём в определённый момент значения даже опускались до 87,66, 95,76 и 12,21 рубля соответственно. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё в первой половине лета.

«Ключевыми факторами для рубля можно назвать жёсткую монетарную политику Банка России, усиление контроля за возвратом валютной выручки и её продажей компаниями-экспортёрами, а также наличие заметного профицита по счёту текущих операций. Всё это стало основанием для укрепления нацвалюты», — рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Напомним, ещё летом в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что обернулось дополнительным подъёмом цен. В результате с конца весны уровень годовой инфляции в стране увеличился втрое и на сегодняшний день уже превысил 7,5%, подсчитали в Минэкономразвития. Ранее предполагалось, что этот показатель будет достигнут только к концу года.

Для нормализации обстановки Центробанк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых.

При этом руководство ЦБ может дополнительно повысить планку на заседании 15 декабря, о чём ранее предупреждала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ключевой ставки был мгновенным, но этого не бывает. Цепочка длинная, от трёх до шести кварталов… Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но некоторое время, которое нужно, чтобы затормозился маховик инфляции… ключевая ставка будет высокой», — заявила Набиуллина на заседании в Госдуме 16 ноября.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и со временем ценовое давление должно ослабевать.

Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля.

Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Эффект для рубля от жёсткой ДКП может быть подкреплён ещё одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. Последние данные по инфляции оставляют мало сомнений в том, что регулятор поднимет ставку снова. Вопрос лишь в шаге. Базовые ожидания — повышение на 100 базисных пунктов, до 16% годовых», — предположил в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Наряду с действиями Центробанка значимое влияние на курсовую динамику продолжает оказывать решение Владимира Путина подкорректировать валютное регулирование. Так, ещё в середине октября президент обязал ряд компаний продавать на рынке основную часть полученной за рубежом выручки. Мера затрагивает, например, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

По указу главы государства эти организации должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

«Продажи валюты экспортёрами также останутся фундаментальной опорой для рубля в ближайшие недели. Между тем против рубля может сыграть ноябрьское снижение цен на нефть, которое обычно сказывается на курсе нацвалюты с временным лагом», — сказал Александр Бахтин.

Сезонное давление

В декабре определённое давление на рубль могут оказать сезонные факторы. Так, в конце года в России традиционно растёт спрос на иностранную валюту в связи с увеличением импорта и более активными поездками граждан за границу. Одновременно возрастают расходы федерального бюджета, в результате чего на рынке увеличивается объём рублёвой денежной массы, о чём RT рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«В целом вероятно сохранение волатильности курсов до конца 2023 года с последующей стабилизацией в начале 2024 года. За последние семь недель рубль подорожал на 11%, и динамика может развернуться в любой момент на технических факторах. Пока доллар торгуется ниже 90,3 рубля, он ещё может подешеветь до 86 рублей. Но, если показатель всё же превысит 90,3 рубля и продержится так более двух дней, то возможен его дальнейший рост до 94 рублей. По евро жду диапазон 94—100 рублей, а по юаню — 12—12,65 рубля», — отметил Антонов.

Похожий прогноз дал и Александр Бахтин. По его словам, в начале декабря курсы доллара, евро и юаня могут тяготеть к отметкам 92, 99 и 12,8 рубля, но уже к концу месяца способны вернуться к 88, 95 и 12,2 рубля соответственно. В то же время Александр Джиоев придерживается более оптимистичной оценки.

«Не исключаю, что курс доллара опустится в диапазон 80—85 рублей. Этому будет способствовать сохранение Центробанком ключевой ставки на достаточно высоком уровне в связи с инфляцией, а также низкий уровень бюджетного дефицита, заложенный на 2024 год. В фокусе внимания властей будет стабильность рубля — это становится приоритетом на обозримую перспективу», — заключил собеседник RT.