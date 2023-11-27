ЦБ определил базовый уровень доходности рублевых вкладов в декабре

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 14,7%, от 91 до 180 дней — 14,376%, от 181 дня до года — 14,857%, по вкладам на срок свыше года — 15,645%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,011%, на срок до 90 дней — 1,022%, от 91 до 180 дней — 1,585%, от 181 дня до года — 3,073%, по вкладам на срок свыше года — 0,737%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования составит 0,01%, на срок до 90 дней — 0,756%, от 91 до 180 дней — 0,283%, от 181 дня до года — 0,954%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 0,175%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.