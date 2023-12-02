Последний шаг ЦБ по борьбе с инфляцией. Что будет делать регулятор

Банк России давно дал понять, что первоочередной задачей он считает борьбу с инфляцией, и текущая макроэкономическая статистика дает ему формальный повод вновь повысить ключевую ставку в декабре.

В частности, безработица остается на историческом минимуме, а инфляция продолжает ускоряться в годовом сопоставлении. Учитывая вышесказанное, регулятор вполне может повысить ключевую ставку до конца года еще на 1−2%, до 16−17% годовых.

Однако в текущих условиях эффективность борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки выглядит неочевидной. Повышение ставки ограничивает денежное предложение за счет сокращения кредитования, чего и добивается ЦБ. При этом, помимо увеличения кредитования, которое наблюдалось в этом году, существуют и другие, возможно, более сильные проинфляционные факторы. Это:

— сильная зависимость российского рынка от импорта,

— высокие госрасходы,

— снижение конкуренции после ухода западных компаний, которое создает возможности и даже стимулы для оставшихся игроков повышать цены.

Кроме того, повышать цены им, вероятно, придется и в дальнейшем, чтобы компенсировать рост расходов, обусловленный повышением процентных ставок.

Укрепление рубля выглядит эффективным инструментом борьбы с инфляцией, но события последних месяцев показали, что оно было обусловлено не столько повышением ключевой ставки, сколько решением обязать российских экспортеров продавать валютную выручку.

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