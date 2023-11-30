В Альфа-Банке спрогнозировали резкое повышение ключевой ставки ЦБ
По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, регулятор на заседании 15 декабря примет решение повысить ключевую ставку с 15% годовых сразу на 200 б.пб — до 17%.
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По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, регулятор на заседании 15 декабря примет решение повысить ключевую ставку с 15% годовых сразу на 200 б.пб — до 17%.
Ранее она прогнозировала более сдержанное повышение ставки советом директоров ЦБ: на 100 б. п., до 16%.
За неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен в стране ускорился до 0,33% после 0,2% неделей ранее.
Все еще в числе лидеров роста цен стоят продукты (+0,44% за неделю), однако услуги также стали дорожать быстрее: инфляция в этом сегменте ускорилась до 0,72% против 0,16% неделей ранее. Причина: рост цен на авиабилеты.
А годовая инфляция на 27 ноября достигла 7,54%, что уже выше прогноза Банка России 7−7,5% на конец 2023 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».