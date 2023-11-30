В Альфа-Банке спрогнозировали резкое повышение ключевой ставки ЦБ

Ранее она прогнозировала более сдержанное повышение ставки советом директоров ЦБ: на 100 б. п., до 16%.

Наталия Орлова отметила, что ужесточить прогноз пришлось из-за данных Росстата: инфляция продолжает расти.

За неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен в стране ускорился до 0,33% после 0,2% неделей ранее.

Все еще в числе лидеров роста цен стоят продукты (+0,44% за неделю), однако услуги также стали дорожать быстрее: инфляция в этом сегменте ускорилась до 0,72% против 0,16% неделей ранее. Причина: рост цен на авиабилеты.

В итоге с начала ноября инфляция составила 1,13%. «Это много», — отметила экономист.

А годовая инфляция на 27 ноября достигла 7,54%, что уже выше прогноза Банка России 7−7,5% на конец 2023 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».