Лишний рост: стоит ли опасаться перегрева экономики РФ

Ускорение годовой инфляции, перегрев кредитования и потребления в стране, а также низкая безработица, волновали главу ЦБ Эльвиру Набиуллину еще до новой волны санкций против России. Экономист обозначала риски перегрева экономики на брифинге 11 февраля 2022 года.

Уже тогда глава Центробанка назвала главным вызовом для будущего роста экономики РФ — нехватку рабочей силы и «нарастающие дисбалансы в экономике», обозначая их как главные причины роста инфляции в будущем.

«Экономка РФ не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Наблюдаемые темпы роста экономки в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными», — предупредила Набиуллина 11 февраля 2022 года.

Летом текущего года, 9 июня, председатель ЦБ также говорила о рисках перегрева экономики.

Сейчас мы не можем сказать, что в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание. Эльвира Набиуллина глава ЦБ РФ

Одним из таких признаков: когда потребительский спрос в стране растет быстрее предложения и производства товаров, а ВВП уже исчерпал свой потенциал роста.

Ранее среди признаков перегрева ЦБ называл:

— рост кредитования,

— отказ населения от сберегательной модели поведения,

— рост потребительского спроса и расходов,

— рост зарплат при дефиците кадров.

Все это мешает ЦБ достичь цели инфляции в 4%.

Новый вектор ДКП

В итоге ЦБ РФ в июне 2023 года перешел к ужесточению монетарной политики и повысил до октября ключевую ставку в 2 раза, с 7,5% до 15%, чтобы остановить рекордный рост кредитования, потребительского спроса и в итоге замедлить рост цен.

«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления (в сравнении с 2022 годом) рост экономики будет идти более умеренными темпами», — указали аналитики ЦБ РФ в сентябре 2023 года, когда ставка не превышала 12%.

«Решения Банка России по денежно-кредитной политике будут способствовать постепенному охлаждению динамики спроса и приведению ее в соответствие с возможностями расширения выпуска. Это приведет к снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году», — прогнозировали эксперты ЦБ в сентябре. Но с тех пор ставка выросла снова, с 12 до 15%.

Новый перегрев?

И хотя темпы ипотечного кредитования замедлились, этого недостаточно, чтобы остановить инфляцию: необходимо постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, сообщил ЦБ в обзоре финансовой стабильности 30 ноября.

По мнению регулятора, именно льготная ипотека помогает росту инфляции: цены на первичном рынке недвижимости растут быстрее, чем на вторичке, где кредиты стоят дороже 15% годовых.

Недельная инфляция за неделю с 21 по 27 ноября ускорилась с 0,2% до 0,33% (неделя к предыдущей неделе), сообщил Росстат последние данные. Ее источником по-прежнему являются цены на продукты питания, плюс добавился сектор услуг, где недельная инфляция ускорилась до 0,72% с 0,16% неделей ранее на фоне роста цен на авиабилеты.

С начала месяца инфляция осталась на высоком уровне 1,13% и достигла годового уровня 7,54% к 27 ноября.

«Текущая динамика инфляции выше наших ожиданий и уже выше прогнозного интервала ЦБ РФ в 7,0−7,5% на конец 2023 года», — указали главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова, экономисты Валерия Кобяк и Ксения Зайцева.

Ранее эксперты при инфляции в 1% месяц к месяцу в ноябре ожидали повышения ставки до 16% на декабрьском заседании ЦБ, но теперь экономисты Альфа-Банка считают, что ставку поднимут до 17% на заседании 15 декабря.

Рост ВВП при дефиците кадров

Рост российского ВВП в октябре составил 5,0% к октябрю прошлого года при снижении безработицы до нового исторического уровня 2,9%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259350&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В Российской Федерации на текущем временном отрезке в силу внешних и внутренних обстоятельств происходит переход», — пояснил Павел Леонов, к.э.н., доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Кроме того, необходимо отметить, что спрос на объекты недвижимости растет в связи с ограничениями льготных ипотечных программ в будущем году (они действуют до 1 июля 2024 года — прим.ред.)», — добавил экономист.

Также не исключены другие изменения условий при покупке жилья: возможен рост первоначального взноса по льготной ипотеке. «В связи с данным обстоятельством население стремится успеть оформить ипотеку на более выгодных условиях», — считает экономист.

«Что касается экономических индикаторов за 10 месяцев, то они не учитывают эффект от последних решений ЦБ РФ. В связи с данным обстоятельством более показательными будут экономические индикаторы за ноябрь и декабрь 2023 года. Ожидается, что они покажут охлаждение спроса», — прогнозирует Павел Леонов.

Подтверждают его слова свежие данные ДОМ.РФ: выдача ипотеки в октябре ожидаемо замедлилась относительно рекордных значений сентября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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