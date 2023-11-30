«Однушки» в России подорожали более чем в полтора раза за четыре года

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020-го по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн руб. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG «Ипотека в России 2023», с которым ознакомился РБК. Исследование основано на собственных подсчетах Frank RG и данных Росстата.

В 2020 году средняя цена «однушки» составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Пик темпов роста цен на «однушки» пришелся на 2022 год: тогда за год средняя цена выросла на 1 млн рублей (+30,3%) — до 4,3 млн руб., в 2023 темпы роста замедлились — до 7%.

Как и почему росли цены на первичное жилье.

По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала 2023 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 134 тыс. руб. Среди сегментов новостроек больше всего подорожали метры в новостройках премиум-класса: на 7,5% — до 303,3 тыс. руб. Среди регионов самые высокие цены и темпы роста — у Москвы и Подмосковье (+9% и +5% соответственно). Средняя стоимость квадратного метра в Москве по итогам третьего квартала составила 324,8 тыс.руб., в Подмосковье почти в два раза дешевле — 174,9 тыс. руб.

Как пояснила РБК руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова, цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года после запуска программы «Льготной ипотеки», и в последующем «Семейной ипотеки».

«Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям. И как мы говорили с экспертами, на сегодня смысла останавливать рост цен нет, потому что люди покупают», — констатирует эксперт.

Филиппова добавляет, что ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки (действует до 1 июля 2024 года, в Минстрое сообщали о планах ее продления). Кроме того, Банк России вводит с 1 января 2024 года ряд ужесточений для ипотечных кредитов: это повышение первоначального взноса до 30% и количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов для банков.

«В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам 2023 года поставит очередной рекорд по выдаче», — говорится в исследовании Frank RG. Объем ипотечных кредитов вырастет на 65% по сравнению с прошлым годом и составит 7,9 трлн руб., прогнозируют в компании.

Половина всех купленных квартир — по льготной ипотеке.

Основным драйвером рынка в 2023 году остается ипотека с господдержкой, указывают аналитики. Из 6,3 трлн руб. выданных ипотечных кредитов в 2023 году 56% — по госпрограммам, оставшиеся 44% — рыночные программы. Наибольшую долю среди госпрограмм занимает «Семейная ипотека»: на нее приходится 45% от всех госпрограмм (+7п.п. по итогам 10 месяцев 2023 года), а вот программа льготной ипотеки за тот период сократила объем выданных кредитов на 9 п.п. — до 42%. В оставшиеся 13% (+2 п.п.) входят кредиты по программам Дальневосточной, сельской, военной и IT-ипотеки.

Дополнительные ограничительные меры ЦБ и сохранение ставок на высоком уровне окажут влияние на объем выдачи в 2024 году, констатируют во Frank RG. По прогнозам аналитической компании, объем выданных ипотечных кредитов в грядущем году сократится на 22% и составит 6,2 трлн руб.

Повышение ключевой ставки способствовало перетоку части спроса на первичный рынок жилой недвижимости — доля кредитов на квартиры в новостройках выросла на 8 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 35% по итогам третьего квартала 2023 года. Доля ипотечных кредитов на вторичную жилую недвижимость при этом сократилась на 6 п.п. — до 46%. Еще 15% составляют кредиты на индивидуальное жилищное строительство: доля таких кредитов за три месяца сократилась на 1 п.п.

Возраст ипотечного заемщика в 2023 году сильно сократился по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году основная возрастная категория ипотечных заемщиков была от 25 до 35 лет, то в 2023 возраст заемщиков составил от 18 до 35 лет, подсчитали во Frank RG. Как и год назад, большинство заемщиков женщины — 52% и 48% — мужчины.