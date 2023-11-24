До перерасчета осталось недолго: кому, когда и на сколько повысят пенсии в 2024 году

По данным Росстата на 1 января 2023 года, в России проживает 41,775 миллиона пенсионеров, которым государство гарантирует выплату пенсий и ее индексацию с учетом роста потребительских цен. Но при этом каждая категория пенсионеров получит разную сумму к пенсии и в разные сроки.

Самая многочисленная категория получателей этой выплаты — 24,354 миллиона россиян — неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Для них индексация всегда первоочередная и ее размер всегда превышает официальный уровень инфляции. Так будет и в 2024 году: с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5%.

А с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию пенсионеры получат уже перед Новым годом.

Среди этой категории пенсионеров есть те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для каждого конкретного региона. Но в любом случае размер выплат не должен быть ниже 13 290 рублей — официально установленного федерального прожиточного минимума для пенсионеров.

Также с 1 февраля на 7,5% будут проиндексированы пенсии федеральным государственным гражданским служащим.

Еще одна категория пенсионеров, которой пенсия будет проиндексирована в таком же размере, то есть на 7,5%, — это те, кто получают социальную пенсию. Численность таких пенсионеров составляет 3,361 миллиона человек. Но проиндексированы социальные пенсии будут с 1 апреля 2024 года. Отличие этой индексации в том, что ее размер тоже превышает официальный уровень инфляции, что бывает не каждый год.

С 1 августа 2024 года традиционно будет пересчитана пенсия для работающих пенсионеров. На 1 января 2023 года численность работающих пенсионеров составила 7,912 миллиона человек.

Максимальная доплата составит 399,15 рубля — максимум стоимость трех пенсионных баллов. Конечно, давно идет речь о вариантах индексации пенсий для работающих пенсионеров, но пока никаких решений не принято.

Для 2,6 миллиона военных пенсионеров также предусмотрена индексация пенсионных выплат, но с 1 октября, за счет индексации окладов по занимаемым должностям и воинским званиям.

Все индексации происходят в автоматическом режиме. Пенсионерам не надо самим обращаться в Социальный фонд. При наступлении периода индексации пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты.

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