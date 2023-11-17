За ранние спасибо: досрочная пенсия вырастет до 19,6 тысячи

Размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году. Такие данные Счетная палата раскрывает в своем заключении на проект бюджета Соцфонда. Сумма окажется на 20% ниже страховой пенсии по старости. Речь о досрочных выплатах гражданам, уволенным за два года до выхода на пенсию и не сумевших устроиться на работу. Это уязвимая группа, поскольку работодатели неохотно берут предпенсионеров, а если и устраивают их, то только на низкоквалифицированные вакансии, рассказали эксперты. Люди предпочитают получать гарантированный доход, хотя и более низкий.

Кто имеет право на досрочную пенсию

На октябрь 2023-го средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей — до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс. рублей в 2025-м и до 21,6 тыс. в 2026-м. Такие цифры приводит СП в своем заключении на проект бюджета Соцфонда на следующую трехлетку («Известия» изучили его). Таким образом, за три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%.

На такие выплаты могут рассчитывать россияне, официально признанные безработными до наступления пенсионного возраста (сейчас по закону это 60 и 65 лет). Для этого человеку нужно встать на учет в службу занятости, рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом должны быть соблюдены следующие условия: — страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин;— пенсионные баллы — от 25,8;— увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия;— невозможность подобрать новую подходящую работу.

Если гражданин подпадает под эти критерии, то у него появляется право на досрочную пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста, подчеркнула эксперт. При этом после достижения пенсионного возраста такие начисления заменяются страховыми, добавила Юлия Долженкова.

Досрочная пенсия оказывается значительно ниже, чем страховая выплата по старости. В соответствии с бюджетом СФР, в следующем году пожилым людям будет начисляться в среднем 23,5 тыс. То есть если предпенсионер не смог найти работу, он будет получать на 20% меньше — 19,6 тыс. По данным Соцфонда, на октябрь 2023-го средний размер страховых начислений составил 21,8 тыс.

Размер досрочной пенсии определяется по таким же нормам и зависит от количества баллов и стажа, продолжила Юлия Долженкова. При этом расходы на эти выплаты осуществляются из Соцфонда с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. То есть источник финансирования преждевременных пенсий — государственная казна, а не страховые взносы работодателей, объяснила профессор.

Есть ли смысл досрочно выходить на пенсию в РФ

По данным, зафиксированным в бюджете Соцфонда, в следующем году число людей, которые получат досрочную пенсию, будет не таким уж и большим — около 10 тыс. человек. Однако предпенсионеры — весьма уязвимая группа на рынке труда.

Возможностью досрочного выхода на пенсию россияне часто пользуются, особенно в условиях кризиса, подчеркнула Юлия Долженкова. По ее словам, несмотря на низкую безработицу (3% на сентябрь), людям после 50 лет достаточно сложно устроиться на достойную должность. Поэтому они предпочитают регистрироваться как незанятые и оформлять досрочные выплаты, чтобы получать гарантированный доход, хотя и более скромный, уверена она.

По данным HeadHunter, наиболее активно соискателей в пред- и пенсионном возрасте приглашают трудиться в места с довольно сложными условиями. Это вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и продаж, рассказала главный эксперт компании по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, непростая ситуация с демографией и дефицитом кадров побуждает работодателей всё чаще привлекать граждан старшего поколения.

В международной практике принято считать, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка человека, отметила научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Анна Червякова.

— Даже грубые оценки коэффициента замещения среднего жалования средним размером выплат по старости показывают, что в России этот порог не достигается. По данным Росстата за 2022-й, это значение составило лишь 27,3%. Еще в 2015-м показатель достигал 35,2%, но за последние годы наблюдается устойчивая отрицательная динамика, — добавила эксперт.

Например, в 2023-м средний размер досрочной выплаты составляет 18,5 тыс. рублей, а коэффициент замещения средней зарплаты по РФ (75,5 тыс. по итогам II квартала) равен 25%, подсчитала она.

Анна Червякова напомнила, что право на преждевременные выплаты имеют медицинские, педагогические и творческие сотрудники, а также трудящиеся на Крайнем Севере, работающие во вредных или опасных условиях. Однако в бюджете Соцфонда не уточняется, какие выплаты и какому количеству людей планируется предоставить по этим направлениям. «Известия» направили запрос в Минтруд и СФР о том, насколько распространена в России практика досрочного выхода на пенсию.