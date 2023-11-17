За ранние спасибо: досрочная пенсия вырастет до 19,6 тысячи
Почему она значительно ниже страховой и кто больше других нуждается в таких выплатах.
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Почему она значительно ниже страховой и кто больше других нуждается в таких выплатах.
Размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году. Такие данные Счетная палата раскрывает в своем заключении на проект бюджета Соцфонда. Сумма окажется на 20% ниже страховой пенсии по старости. Речь о досрочных выплатах гражданам, уволенным за два года до выхода на пенсию и не сумевших устроиться на работу. Это уязвимая группа, поскольку работодатели неохотно берут предпенсионеров, а если и устраивают их, то только на низкоквалифицированные вакансии, рассказали эксперты. Люди предпочитают получать гарантированный доход, хотя и более низкий.
На октябрь 2023-го средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей — до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс. рублей в 2025-м и до 21,6 тыс. в 2026-м. Такие цифры приводит СП в своем заключении на проект бюджета Соцфонда на следующую трехлетку («Известия» изучили его). Таким образом, за три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%.
На такие выплаты могут рассчитывать россияне, официально признанные безработными до наступления пенсионного возраста (сейчас по закону это 60 и 65 лет). Для этого человеку нужно встать на учет в службу занятости, рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом должны быть соблюдены следующие условия: — страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин;— пенсионные баллы — от 25,8;— увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия;— невозможность подобрать новую подходящую работу.
Досрочная пенсия оказывается значительно ниже, чем страховая выплата по старости. В соответствии с бюджетом СФР, в следующем году пожилым людям будет начисляться в среднем 23,5 тыс. То есть если предпенсионер не смог найти работу, он будет получать на 20% меньше — 19,6 тыс. По данным Соцфонда, на октябрь 2023-го средний размер страховых начислений составил 21,8 тыс.
Размер досрочной пенсии определяется по таким же нормам и зависит от количества баллов и стажа, продолжила Юлия Долженкова. При этом расходы на эти выплаты осуществляются из Соцфонда с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. То есть источник финансирования преждевременных пенсий — государственная казна, а не страховые взносы работодателей, объяснила профессор.
По данным, зафиксированным в бюджете Соцфонда, в следующем году число людей, которые получат досрочную пенсию, будет не таким уж и большим — около 10 тыс. человек. Однако предпенсионеры — весьма уязвимая группа на рынке труда.
Возможностью досрочного выхода на пенсию россияне часто пользуются, особенно в условиях кризиса, подчеркнула Юлия Долженкова. По ее словам, несмотря на низкую безработицу (3% на сентябрь), людям после 50 лет достаточно сложно устроиться на достойную должность. Поэтому они предпочитают регистрироваться как незанятые и оформлять досрочные выплаты, чтобы получать гарантированный доход, хотя и более скромный, уверена она.
В международной практике принято считать, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка человека, отметила научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Анна Червякова.
— Даже грубые оценки коэффициента замещения среднего жалования средним размером выплат по старости показывают, что в России этот порог не достигается. По данным Росстата за 2022-й, это значение составило лишь 27,3%. Еще в 2015-м показатель достигал 35,2%, но за последние годы наблюдается устойчивая отрицательная динамика, — добавила эксперт.
Анна Червякова напомнила, что право на преждевременные выплаты имеют медицинские, педагогические и творческие сотрудники, а также трудящиеся на Крайнем Севере, работающие во вредных или опасных условиях. Однако в бюджете Соцфонда не уточняется, какие выплаты и какому количеству людей планируется предоставить по этим направлениям. «Известия» направили запрос в Минтруд и СФР о том, насколько распространена в России практика досрочного выхода на пенсию.