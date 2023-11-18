Пенсии, надбавки и доплаты. Какие выплаты будут получать пенсионеры в 2024 году

Как следует из принятого Госдумой документа, с целью повышения уровня пенсионного обеспечения россиян не ниже уровня инфляции с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента будет установлена на уровне 133 рубля 5 копеек.

Выплаты поднимутся относительно 2023 года на 7,5%.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан», — прокомментировал документ председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что все необходимые для индексации выплат пенсионеров деньги уже заложены в проект федерального бюджета.

Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей. Вячеслав Володин Председатель Госдумы

Кого коснется

В 2024 году пенсии в проиндексированном размере получат порядка 32 миллионов россиян.

Кроме того, парламентарии одобрили законопроект об увеличении военных пенсий в 2024 году на 4,5%. Эти пенсии пересчитают с 1 октября 2024. На нее смогут рассчитывать более 2,7 миллиона россиян.

Фиксированная выплата

В законе, устанавливающем особенности назначения и выплаты пенсий, предлагалось также повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, в 2024 году она составит до 8 134,9 рублей. Речь идет о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности.

По действующему законодательству в текущем 2023 году ее размер составляет 7 567,3 рублей, а в 2024 году должен был составить 7 915,4 рублей. Но принятый документ позволит увеличить эту выплату несколько больше.

Что будет с выплатами работающим пенсионерам

В ходе работы Дума по вопросу пенсий граждан замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил вернуться к вопросу ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Давайте вновь вернемся к вопросу ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Сегодня это не только социальная, но и экономическая задача», — отметил депутат.

Он отметил, что «пожилые люди могли бы подставить плечо и прийти в первую очередь на предприятия».

«Я понимаю, что это финансово сложная и организационно сложная задача, что здесь необходимо все рассчитать и решения должны принимать мы только вместе», — добавил Исаев.

Напомним, что с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Это решение было связано с ростом дефицита пенсионного фонда. С того момента прибавку к пенсии работающие пенсионеры получают только 1 августа: происходит перерасчет на основании уплаченных работодателем взносов за трудовой год. После увольнения с работы пенсионеры начинают получать полноценную страховую пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Численность работающих пенсионеров, которые состоят на учете в системе СФР, с 2015 года сократилась почти в два раза. Если на 1 января 2015 года показатель составлял 14,9 млн человек, то в январе этого года их стало только 7,9 млн, сообщал Росстат.

Досрочный выход на пенсию

В следующем году размер досрочной пенсии безработным гражданам будет составлять 19,6 тысячи рублей, сообщало ранее издание «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) на проект бюджета СФР. В октябре текущего года этот показатель составлял 18,5 тысячи рублей.

Речь идет о выплатах россиянам, кого уволили за два года до выхода на пенсию и кто не смог устроиться на новую работу. Это уязвимая группа: работодатели неохотно берут граждан предпенсионного возраста, а если и устраивают их, то только на низкоквалифицированные вакансии.

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