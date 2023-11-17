Депутат перечислила растущие вслед за МРОТ пособия

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 17 ноября, парламентарий отметила, что прежде всего МРОТ повлияет на размер выплат по нетрудоспособности. Она напомнила, что даже проработавшие менее полугода граждане получают пособия в размере МРОТ.

Бессараб отметила, что также от МРОТ напрямую будет зависеть пособие по безработице.

«Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице», — рассказала депутат.

Размер пенсий, по ее словам, будет напрямую связан с прожиточным минимумом в конкретном регионе, а не с МРОТ. Между тем МРОТ должен превышать прожиточный минимум в соответствии с законодательством РФ. Парламентарий подчеркнула, что пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте.

«Если вдруг пенсия ниже прожиточного минимума, как правило, социальная у граждан, которые, например, не выработали стаж, то осуществляется социальная доплата к пенсии, чтобы она была выше, чем прожиточный минимум», — пояснила Бессараб.

Ранее 17 ноября экономист, аналитик Николай Кульбака рассказал, что к МРОТ привязано большое количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет, отмечает телеканал «360».

16 ноября Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — с 16 242 рублей до 19 242 рублей. Показатель вырастет с 1 января 2024 года, пишет RT. Помимо этого, с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет не ниже 48%, отмечает телеканал «Звезда».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение защитит граждан и повысит их реальные доходы. Он напомнил, что увеличить минимальный размер поручил президент РФ Владимир Путин с целью повысить зарплаты 4,8 млн человек, сообщает НСН.