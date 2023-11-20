Предопределение года: какое решение примет ОПЕК+

Стоимость основных сортов нефти со вторника, 14 ноября, потеряла 7 долларов, в том числе в пятницу — сразу около 3 долларов с каждого барреля. В результате сырьевые цены обновили четырехмесячные минимумы и составили 76,76 доллара за баррель. В понедельник котировки фьючерсов с ближайшей поставкой частично восстановились после обвала. Европейский сорт Brent, самый массовый на мировом рынке, подорожал до 81 долларов.

Нестабильность нефтяного рынка опрошенные Финансами Mail.ru аналитики связывают с предстоящей встречей в формате договоренностей ОПЕК+. Напомним, что заседание министров стран ОПЕК+ намечено на воскресенье, 26 ноября. На нем планируется обсудить квоты добычи на 2024 год для поддержания баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Альянс, созданный по инициативе РФ и Саудовской Аравии в ноябре 2016 года, по мнению аналитиков инвестбанка JPMorgan, решение со сокращении добычи может быть более значимым, чем ожидает рынок.

В ОПЕК+ входят страны, которые поставляют свыше половины нефти на мровой рынок. Саудовская Аравия может продлить действующее сейчас добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, как минимум до весны следующего года. В целом в ранках ОПЕК+ на ближайшем заседании могут рассмотреть совокупное снижение выработки всех участников еще на 1 млн млн б/с, писало издание Financial Times.

Рост цен основных марок нефти более чем на 14% в октябре, включая Brent (94 долларов за баррель), объясняется военным конфликтом между Израилем и Палестиной. Инвесторы опасались расширения военных действий на другие страны. После того, как опасения игроков стали уменьшаться, инвесторы начали фиксировали прибыль и цены пошли вниз.

Помимо этого на цены давят слабые данные из Китая и США, которая указывает на замедление двух крупнейших в мире экономик. Если эти игроки снизят потребление (и покупку сырья — как следствие), то цены ускорят падение.

«Страны ОПЕК+, как минимум, могли бы продлить добровольные сокращения на I квартал 2024 года», — прогнозирует Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Теоретически можно говорить и о снижении квот всеми странами альянса, но вероятность такого шага пока сложно прогнозировать — нужно согласие всех участников. Сам факт того, что дата встречи назначена, говорит о том, что мейджоры альянса между собой уже достигли каких-то предварительных договоренностей. Игорь Галактионов эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

«Скорее всего, рынок реагирует на вероятное решение Саудовской Аравии продлить сокращения добычи на 2024 г. Напомню, что сейчас сокращение добычи составляет 1,5 млн б/с. Из которых 1 млн — добровольное, а остальное — в рамках альянса», — так прокомментировала колебания цен Екатерина Грушевенко, старший аналитик Проектного центра Сколтеха по энергопереходу.

В российском бюджете цена нефти заложена на уровне 70 долларов за баррель российского сорта Urals в текущем году, и плавное снижение до 65 в последующие 2 года. Для Саудовской Аравии цена зависит так же от бюджетных нужд: стране необходима для бездефицитного бюджета цена нефти в диапазоне от 80 до 88 долларов за баррель в среднем. Для мировой экономики комфортным диапазоном является 60−80 долларов за баррель. При такой цене и потребители, и производители чувствуют себя комфортно. Екатерина Грушевенко старший аналитик Проектного центра Сколтеха по энергопереходу.

Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки, а ее мощности рассчитаны на 2 млн б/с. Россия обещала сократить экспорт нефти на 300 тысяч б/с с сентября до конца 2023 года, но по оценке МЭА, общий объем экспорта нефти составляет 7,5 млн б/с по сравнению со средним показателем в мае-июне в 7,6 млн б/с и с 8,2 млн б/с в январе.

Совокупная добыча нефти российскими компаниями (и на внутренний рынок, и на экспорт) в 2023 году будет составлять в среднем 10,95 млн б/с нефти, что на 140 тысяч б/с меньше, чем в прошлом году, — прогнозирует МЭА.

Стоит отметить, что рост мирового предложения нефти также превышает ожидания: это происходит из-за увеличения добычи странами, не входящими в ОПЕК+. Мировые поставки нефти уверенно растут — глобальная добыча в октябре выросла на 320 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

Рекордная добыча нефти сохраняется в США, Бразилии и Гайане. Совокупно эти три страны нарастили поставки «черного золота» на 1,7 млн баррелей, ​​до рекордных 101,8 млн в день.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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