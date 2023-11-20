JPMorgan Chase спрогнозировал цену нефти Brent на 2024 год

В следующем году средняя цена нефти сорта Brent будет оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас, считают в JPMorgan Chase. По мнению аналитиков кредитной организации, мировой спрос будет сокращаться, однако страны-производители будут компенсировать это снижением предложения.

«Средняя цена нефти Brent в 2023, 2024 и 2025 годах составит $81, $83 и $75 за баррель соответственно», — считает специалист JPM Наташа Канева.

Банк закладывает в свой прогноз рост спроса на нефть по результатам 2023 года на 1,9 млн баррелей в день, но наращивание добычи на 2,2 млн баррелей в день стран, не входящих в ОПЕК, будет с избытком компенсировать эту ситуацию.

Уже в следующем, 2024 году, мировая потребность в нефйти вырастет на 1,6 млн баррелей в день за счет роста экономик развивающихся стран.

Наташа Канева прогнозирует, что одновременно будет увеличиваться добыча вне картеля ОПЕК. Поэтому альянсу ОПЕК+ придется продолжать ограничивать добычу, чтобы сохранить уровень цен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».