15:08 (мск), источник: Финансы Mail.ru

JPMorgan Chase спрогнозировал цену нефти Brent на 2024 год

Американский финансовый гигант JPMorgan Chase составил прогноз цены на сырье на следующий 2024 год. По мнению экспертов организации, снижение мирового спроса на сырье будет перекрыто ограниченным предложением.

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Источник: Reuters

В следующем году средняя цена нефти сорта Brent будет оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас, считают в JPMorgan Chase. По мнению аналитиков кредитной организации, мировой спрос будет сокращаться, однако страны-производители будут компенсировать это снижением предложения.

«Средняя цена нефти Brent в 2023, 2024 и 2025 годах составит $81, $83 и $75 за баррель соответственно», — считает специалист JPM Наташа Канева.

Банк закладывает в свой прогноз рост спроса на нефть по результатам 2023 года на 1,9 млн баррелей в день, но наращивание добычи на 2,2 млн баррелей в день стран, не входящих в ОПЕК, будет с избытком компенсировать эту ситуацию.

Уже в следующем, 2024 году, мировая потребность в нефйти вырастет на 1,6 млн баррелей в день за счет роста экономик развивающихся стран.

Наташа Канева прогнозирует, что одновременно будет увеличиваться добыча вне картеля ОПЕК. Поэтому альянсу ОПЕК+ придется продолжать ограничивать добычу, чтобы сохранить уровень цен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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