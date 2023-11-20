Растут ожидания дополнительных ограничений предложения со стороны ОПЕК+

Нефть продолжила дорожать в понедельник. Пятницу контракты Brent завершили взлётом на 4%. На рынке растут ожидания того, что ОПЕК + предпримет дополнительные шаги по обеспечению стабильности цен. В Goldman Sachs полагают, что нельзя исключать дополнительного сокращения производства, дабы не допустить избыточного предложения на рынке.

В Goldman Sachs также полагают, что, как минимум, текущий план сокращения просуществует до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет придерживаться решения добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки до июля. Лишь после этого лидер нефтяного рынка начнёт постепенно уменьшать свой вклад в ограничение предложения. Плюс к этому есть опасения, что доступность российской нефти ухудшиться после того, как США наложили санкции на три танкера из ОАЭ, которые подозревают в транспортировке нефти из РФ дороже потолка, установленного G7.