Растут ожидания дополнительных ограничений предложения со стороны ОПЕК+
Пятницу контракты Brent завершили взлётом на 4%. На рынке растут ожидания того, что ОПЕК+ предпримет дополнительные шаги по обеспечению стабильности цен.
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Пятницу контракты Brent завершили взлётом на 4%. На рынке растут ожидания того, что ОПЕК+ предпримет дополнительные шаги по обеспечению стабильности цен.
Нефть продолжила дорожать в понедельник. Пятницу контракты Brent завершили взлётом на 4%. На рынке растут ожидания того, что ОПЕК+ предпримет дополнительные шаги по обеспечению стабильности цен. В Goldman Sachs полагают, что нельзя исключать дополнительного сокращения производства, дабы не допустить избыточного предложения на рынке.
В Goldman Sachs также полагают, что, как минимум, текущий план сокращения просуществует до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет придерживаться решения добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки до июля. Лишь после этого лидер нефтяного рынка начнёт постепенно уменьшать свой вклад в ограничение предложения. Плюс к этому есть опасения, что доступность российской нефти ухудшиться после того, как США наложили санкции на три танкера из ОАЭ, которые подозревают в транспортировке нефти из РФ дороже потолка, установленного G7.
WTI — $76,45 (+0,74%),
Brent — $81,26 (+0,81%),
Золото — $1984,50 (-0,01%).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».