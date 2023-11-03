Доллары не поддаются переводу. Как новые санкции США отразятся на деятельности российских банков

Чем это обернется для клиентов? В «Русском стандарте» уже предупредили, что с 3 ноября их карты платежной системы UnionРay перестанут работать за рубежом. А Почта-банк попросил своих клиентов, которые находятся за границей, снять наличные.

Кроме того, проблемы могут возникнуть и у тех, кто недавно совершал валютные переводы через эти организации, заметил партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Клиенты уже давно были готовы к такому развитию событий, но и они прекрасно понимают, что если у них счета в рублях, то здесь все как работало в российском контуре, так и продолжит работать. Но очень часто люди сталкивались с проблемой, когда, например, вчера куда-то отправился платеж в валюте. Он стандартно может идти трое суток, и вот этот платеж сейчас находится на банке-корреспонденте, на условном Deutsche Bank где-нибудь во Франкфурте или Bank of New York в США. Эти банки сейчас эти трансакции благополучно заблокируют, и придется потом еще предпринимать кучу усилий, чтобы получить специальную лицензию, разблокировать этот платеж, возвращать его в какой-то российский банк, который не находится под санкциями. А, как мы видим, практически все кредитные организации уже там есть».

По оценкам «Ъ», сейчас на корреспондентских счетах в иностранных банках в результате таких переводов могло зависнуть порядка 20 млрд руб. в иностранной валюте. При этом действенного механизма возврата этих средств нет, поскольку вернуть их можно только в кредитную организацию, из которой деньги ушли. А так как большинство из них уже находятся под санкциями, то банки-корреспонденты не могут с ними взаимодействовать.

И это самое серьезное последствие американских санкций против российского финансового сектора, подчеркнул независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, в остальном ограничения не должны повлиять на работу организаций:

«Обращает на себя внимание то, что структуры, которые попали в этот санкционный список, — это розничные банки, то есть у них доля розничного кредитования в портфеле больше 75%, и вообще они сфокусированы на обслуживании физических лиц. И в этой связи, если сравнивать это с санкциями против крупных банков с корпоративной универсальной моделью из топ-10, то, конечно, и негативный, разрушающий отечественную финансовую систему эффект мизерный. Здесь действительно могут быть ограничения, связанные с переводами, платежами клиентов и корр-отношениями с рядом организаций, в том числе из дружественных стран. Но надо признаться, что доля таких операций в бизнесе этих розничных игроков, попавших в SDN-лист, невелика. Это никак кардинально не скажется на их деятельности. Это, скорее, символический жест. Собственно говоря, мы можем посмотреть, что, например, акционеры Почта-банка — ВТБ и “Почта России” — уже находятся в санкционных списках. Поэтому фактически это даже какое-то юридическое, автоматическое действие».

Кроме того, под санкции США попала АФК «Система». В заявлении Минфина США отмечается, что ограничения коснутся еще и всех структур, которые на 50% и более принадлежат холдингу. Из-за этого бумаги компании в моменте дешевели почти на 3%.

Так, в черном списке, например, окажется компания Segezha, которая занимается экспортом древесины. Также холдингу принадлежит и сотовый оператор МТС. Однако, по данным «Ъ», в марте 2022 года АФК «Система» снизила свою долю в телеком-компании до 49%.

И тот факт, что организации сейчас имеют право не раскрывать полностью информацию о своей деятельности, может защитить структуры холдинга, пояснил старший инвестиционный консультант «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Один из наиболее известных способов адаптации — это засекречивание отчетности. Также мы наблюдаем, что происходят сделки слияния и поглощения либо деконсолидации дочерних компаний. Соответственно, если АФК “Система” не владеет пакетом, который формально подпадает под 50%, то напрямую санкции на нее не влияют. Вместе с тем из-за того, что многие данные засекречены, мы зачастую не знаем про менеджмент корпорации и структуру ее собственности. Такое может быть в случае с МТС, который не подпадет под санкции, и с Ozon, возможно, и с другими компаниями. По сути, мы пытаемся оценить то, что не можем знать. Но экономический-то смысл от этого не меняется. Если вы владеете 51% акций и продаете 1% с небольшим, таким образом становясь владельцем менее чем половины бизнеса, то для вас мало что изменится, правила бухучета достаточно формальны».

Помимо российских компаний, в расширенном санкционном списке США оказались еще и иностранные структуры. Среди них, например, 15 организаций из Объединенных Арабских Эмиратов. Одна из них — ARX — попала в черный список за то, что «участвовала в поиске способов перевода рублей из подсанкционного ВТБ с конвертацией в доллары». Также там фигурируют структуры и физические лица из Турции, Кипра, Швеции, Латвии, Ирландии.