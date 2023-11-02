США ввели санкции против АФК «Система», СПБ Биржи и нескольких российских банков

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против АФК «Система» и ее структур, СПБ Биржи, семи российских банков и ряда других организаций и граждан, следует из обновления на сайте OFAC. Всего в обновленные санкционные списки добавили более чем 30 россиян и почти 200 юридических лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.