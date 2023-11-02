18:01 (мск), источник: Forbes

США ввели санкции против АФК «Система», СПБ Биржи и нескольких российских банков

США расширили связанные с Россией санкционные списки, добавив в них более 30 физлиц и почти 200 юрлиц. Под новые санкции попали АФК «Система», СПБ Биржа и несколько российских банков, в том числе «Почта банк», банк «Русский стандарт», Абсолют Банк и Банк «Хоум Кредит». В списке также МГТУ имени Н. Э. Баумана.

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Источник: AP 2023

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против АФК «Система» и ее структур, СПБ Биржи, семи российских банков и ряда других организаций и граждан, следует из обновления на сайте OFAC. Всего в обновленные санкционные списки добавили более чем 30 россиян и почти 200 юридических лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Кроме АФК «Система», под санкции попали структуры, которые OFAC называет связанными с ней. Это люксембургский East West United Bank, сигнапурская Sistema Asia Pte и фонд «Система Смарттех». Среди банков в санкционный лист добавлены «Почта банк», Абсолют Банк, банки «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Бланк банк, Русский региональный банк.

Среди физлиц в санкционный список включены председатель правления Русского регионального банка Дмитрий Жариков, бывший вице-президент ВТБ Наталья Соложенцева, заместители министра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, конструктор Александр Захаров, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи, замминистра МЧС Алексей Серко.

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