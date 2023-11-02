США ввели санкции против АФК «Система», СПБ Биржи и нескольких российских банков

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против АФК «Система» и ее структур, СПБ Биржи, семи российских банков и ряда других организаций и граждан, следует из обновления на сайте OFAC. Всего в обновленные санкционные списки добавили более чем 30 россиян и почти 200 юридических лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
Кроме АФК «Система», под санкции попали структуры, которые OFAC называет связанными с ней. Это люксембургский East West United Bank, сигнапурская Sistema Asia Pte и фонд «Система Смарттех». Среди банков в санкционный лист добавлены «Почта банк», Абсолют Банк, банки «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Бланк банк, Русский региональный банк.
Среди физлиц в санкционный список включены председатель правления Русского регионального банка Дмитрий Жариков, бывший вице-президент ВТБ Наталья Соложенцева, заместители министра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, конструктор Александр Захаров, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи, замминистра МЧС Алексей Серко.