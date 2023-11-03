АФК Система и санкции

Акции АФК снизились на 2,8%, негативно отреагировав на санкции. Международные активы компании занимают незначительную долю в бизнесе, так что в этом плане влияние сдержанное. С другой стороны, есть риски появления сложностей у дочерних компаний (Сегежа, Степь) с экспортом или закупкой оборудования. Акции АФК Системы и Сегежи могут выглядеть слабее рынка в конце недели.

Корпоративные события

∙ Henderson: Акции разместились в рамках IPO по 675 ₽ В первый день торгов оборот составил 1,7 млрд руб., котировки снизились до 670. Капитализация составляет 27 млрд руб.

∙ Сбербанк (МСФО за III квартал): Квартальная чистая прибыль оказалась рекордной в истории — 411, млрд руб. Позитивный отчет, но в целом ожидаемо.

∙ Татнефть (РСБУ за III квартал): Цифры дают ограниченное представление о финансовых показателях компании по сравнению с отчетом МСФО, но рост выручки, операционной прибыли и EBITDA в целом совпал с ожиданиями, учитывая рост цен на нефть в отчетном периоде и слабый рубль, однако чистая прибыль выглядит менее убедительно.

∙ Россети Ленэнерго: Cегодня ожидается отчет по РСБУ за III квартал

∙ O'KEY: Сегодня компания опубликует операционные результаты за III квартал